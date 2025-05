Afrique: L'avenir économique du continent était au coeur des préoccupations lors de la réunion des PDG à Abidjan.

<strong>Addis-Abeba, — L'édition 2025 de l'Africa CEO Forum réunira 2 000 PDG, investisseurs et dirigeants du secteur public de plus de 75 pays à Abidjan, du 12 au 13 mai.

Le Forum est le principal rassemblement du continent, réunissant chaque année les plus hauts dirigeants, investisseurs internationaux et dirigeants gouvernementaux africains.

Dans un contexte économique mondial difficile marqué par la montée du protectionnisme, la réduction de l'aide au développement et le coût élevé du service de la dette, le Forum abordera la perspective d'un « New Deal » pour renforcer les relations entre les gouvernements et les entreprises en Afrique.

Son programme reflète l'urgence d'adopter des approches innovantes du développement fondées sur une gouvernance forte, des politiques industrielles incitatives et une intégration commerciale renforcée.

Le Forum se déroule dans un contexte économique mondial difficile marqué par la montée du protectionnisme, la réduction de l'aide au développement et le coût élevé du service de la dette. Pourtant, les opportunités croissantes d'échanges et d'investissements Sud-Sud offrent aux entreprises africaines de nouvelles opportunités de développement et d'innovation sur le continent africain et au-delà.

Organisé par le groupe Jeune Afrique Media et co-organisé par la Société financière internationale (IFC), le Forum réunira 2 000 représentants d'entreprises et dirigeants gouvernementaux afin de proposer des solutions concrètes à ces défis et opportunités.

Sous le thème « Un nouvel accord entre l'État et le secteur privé peut-il offrir au continent une position gagnante ? », le forum se concentrera sur l'optimisation de la collaboration public-privé pour promouvoir le développement durable.

Les discussions s'articuleront autour de trois piliers clés de ce programme : l'amélioration de la gouvernance, l'affinement des politiques publiques et l'accélération de la ZLECA. Par l'innovation et la collaboration, le Forum vise à renforcer la position économique de l'Afrique sur la scène mondiale.

Amir Ben Yahmed, président de l'Africa CEO Forum, a déclaré : « Le contexte transactionnel actuel incite l'Afrique à lever les obstacles qui freinent encore son secteur privé, car aucune autre alternative ne peut égaler sa rapidité d'adaptation, sa capacité d'innovation et son agilité stratégique. C'est la mission principale de l'Africa CEO Forum, et nous continuerons à défendre cette vision ensemble. »

L'Africa CEO Forum servira de plateforme pour des débats, des négociations et des ateliers de haut niveau, abordant des sujets tels que la gouvernance basée sur l'IA, l'avenir de l'énergie africaine, la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'évolution du rôle du financement local à une époque où l'aide au développement diminue.