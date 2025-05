Congo-Kinshasa: « Bukavu est une ville laissée à la famine et au désordre » - Témoignage depuis la capitale du Sud-Kivu

Bukavu — « C'est avec un sentiment de joie et d'espoir pour l'élection du Pape Léon XIV que je suis sortie hier matin dans la ville (le 10 mai, ndlr), et il me semblait que ce sentiment était partagé par les personnes que je rencontrais, malgré une réalité qui n'avait pas changé ».

C'est ainsi que commence le récit d'une missionnaire de Bukavu (qui a demandé que son nom ne soit pas publié pour des raisons de sécurité), capitale du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, conquise le 16 février par les guérilleros du M23 (voir Fides 17/2/2025). Depuis lors, la ville vit dans une sorte de limbes, suspendue entre l'absence de services garantis par les institutions étatiques qui ne sont plus présentes et l'insécurité.

« Sur un tuyau au bord de la route, un enfant de sept ou huit ans était assis, vêtu de son uniforme scolaire, un cahier sur les genoux. « Pourquoi es-tu dans la rue à cette heure-ci au lieu d'être à l'école ? », lui ai-je demandé. « On m'a renvoyé parce que je n'ai pas payé les frais de scolarité trimestriels. Mon frère est resté, mes parents ont payé pour lui hier, mais ils n'ont pas pu payer pour moi. Je l'attends à la sortie et nous rentrerons ensemble à la maison ». Sa tristesse m'a envahi : « Ce n'est pas ta faute ni celle de tes parents. Les enfants ont le droit d'étudier gratuitement. C'est le pays qui ne va pas... ». Il a acquiescé et j'ai continué mon chemin.

En cette période de fermeture persistante des banques et des coopératives, même l'aide humanitaire devient difficile, et combien de personnes faudrait-il aider ? La pauvreté se répand de jour en jour : beaucoup ont perdu leur emploi à cause du pillage des dépôts, du manque d'argent, dans le cas des fonctionnaires, parce qu'ils ont été remplacés par une personne placée par les nouveaux patrons, et parfois pour avoir refusé de se soumettre à leur idéologie...

Depuis trois mois, il n'y a plus ni policiers, ni commissariats, ni prison centrale, ni tribunaux, ni juges, ni avocats dans la ville. La loi est dictée par la branche militaire du M23, de manière expéditive. Il y a quelques jours, un pauvre homme qui se rendait à son travail à 7 heures du matin dans les ruelles de son quartier a croisé des hommes armés qui l'ont accusé d'être un voleur et l'ont immédiatement abattu à coups de feu.

Parfois, le lac Kivu fait même réapparaître des cadavres inutilement coulés avec des pierres attachées autour du corps. Il n'y a pas d'enquête et souvent, on ne sait pas qui a tué pendant la nuit : un membre du M23 ? Un voleur profitant des armes laissées par les militaires congolais en fuite ? Un ancien détenu, parmi les plus de deux mille libérés juste avant l'arrivée du M23, le 16 février ? Vengeances et règlements de comptes ? Pour éliminer quelqu'un, il suffit de l'accuser d'être un voleur, un militaire ou un membre des Wazalendo...

Ou s'agit-il d'un groupe de personnes exaspérées par l'insécurité et la faim ? Les cas de « justice populaire », d'exécutions sommaires, sont en effet nombreux. Exaspérés, sans recours, ils s'emparent d'un ou plusieurs présumés voleurs et les mettent immédiatement à mort. Cela ne décourage pas la répétition de tels faits.

Il n'y a pas d'enquête : Bukavu est une ville sans administration, livrée à la famine et au chaos, à la seule conscience survivante de ses habitants. De nombreux véhicules privés et publics ont été réquisitionnés par les occupants, utilisés ou envoyés au Rwanda voisin. Des taxes injustifiées sont imposées sur chaque baluchon qui arrive en ville depuis la campagne à moto ou entassé dans un bus ; des amendes sans raison sont infligées pour des infractions inexistantes. Et on ne voit pas de fruits dans la ville.

En cette fin d'année, ce sont les enfants qui souffrent le plus, chassés de l'école, comme si les traumatismes subis pendant des semaines à cause des tirs incessants ne suffisaient pas. Ils sont aussi souvent témoins de violences : qu'est-ce qui est semé dans leur coeur, à un âge où ils devraient rêver de belles choses ?

Les gens remplissent les églises, s'accrochent de toutes leurs forces au Dieu en qui ils croient et qu'ils savent à l'écoute des opprimés, mais humainement, ils ne voient aucune issue. Des autorités lointaines qui n'ont même pas un mot de compassion, des grandes puissances qui cherchent leur intérêt, des rencontres qui ressemblent à du théâtre... Les gens en arrivent à dire : qu'ils emportent tous nos minerais, mais qu'ils nous laissent vivre...

Être dans l'est du Congo aujourd'hui, c'est comme assister à une longue agonie. Et la ténacité des gens à sourire, leur courage à être solidaires, à se marier, à mettre encore des enfants au monde et à remercier Dieu chaque jour d'être encore là, c'est comme une caresse qui veut faire renaître l'espoir.

Aujourd'hui une mère d'une des communautés ecclésiales vivantes, appelées « shrika », qui apportent à tour de rôle de la nourriture à l'hôpital général témoigne:

« Hier, c'était le tour de notre shirika pour l'apostolat à l'hôpital. Il y avait suffisamment de nourriture pour les malades et ceux qui les soignaient ; même les infirmières de nuit, le personnel d'entretien et de sécurité en ont bénéficié. Les blessés de guerre, les combattants... sont pris en charge par le CICR et Médecins Sans Frontières. Beaucoup de gens ne savent pas comment payer les frais de soins, donc, même s'ils sont guéris, ils ne peuvent pas quitter l'hôpital. Le groupe a contribué à payer les frais médicaux de certains d'entre eux et les médicaments de ceux qui n'ont pas les moyens... Le nombre de patients diminue, et donc les revenus. Comment approvisionner la pharmacie, payer le personnel et acheter du matériel médical dans une crise comme celle-ci ? C'est un cercle vicieux. Les enfants souffrant de malnutrition sont de plus en plus nombreux, mais tous ont été pris en charge... C'est la multiplication des pains. » (Agence Fides 12/5/2025)