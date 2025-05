Guinée: Pourquoi les autorités ont retiré leurs permis à deux sociétés minières

La junte guinéenne a retiré les permis miniers à deux sociétés guinéennes, dans une série de décrets signés par le général Mamadi Doumbouya et lus à la télévision nationale, le vendredi 9 mai. Guiter Mining et Kébo Energy perdent leurs exploitations de diamants et de bauxite.

Va-t-on vers une reprise en main du secteur minier en Guinée ? C'est en tout cas le message que semblent vouloir envoyer les autorités guinéennes.

Kebo Energy, opérateur guinéen qui a un partenaire chinois, perd son permis d'exploitation de Gaoual-Témélé dans la zone bauxitique de Boffa (ouest du pays). Pas de raison officielle avancée. Mais, selon nos informations, il est reproché à la société de ne pas respecter le calendrier : le projet n'est pas entré en production. Ce retard accumulé empêche la récolte de revenus issus des ressources minières, sur lesquels la junte misait.

Un outil pour faire pression sur d'autres compagnies minières

Guiter mining produit des diamants et du gravier dans le sud-est du pays. C'est pour non-respect du code minier que le permis lui est retiré. Quelque chose de tout à fait classique, mais la junte en fait un outil de propagande pour faire pression sur d'autres compagnies minières.

Première concernée : la Guinea Alumina Corporation (GAC) qui exploite la bauxite du côté de Boké (ouest du pays), propriété de la société émirienne Emirates Global Aluminium (EGA). Les relations sont extrêmement tendues avec les autorités guinéennes. Selon nos informations, en fin de semaine, la junte aurait donné 45 jours à EGA pour se mettre en conformité avec le code minier et pour lancer les travaux de sa raffinerie locale. En Guinée, EGA représente plus de 2 000 emplois et 3 milliards de dollars d'investissements.