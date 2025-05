Afrique: Prix Marc-Vivien Foé - « Hakimi, c'est notre leader », confie le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui

interview

Dans cet entretien avec RFI, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui évoque l'importance et l'influence d'Achraf Hakimi en équipe nationale. Le technicien estime qu'après le Prix Marc-Vivien Foé, son arrière droit mérite le titre de Joueur africain de l'année et de figurer parmi les prétendants au Ballon d'Or France football.

Achraf Hakimi est titulaire indiscutable dans votre équipe nationale du Maroc. Indiscutable et indispensable, diriez-vous ?

Oui, les deux. Je pense qu'il serait indispensable partout, pas qu'au Maroc. Il l'est déjà au PSG et je pense qu'il le serait dans tous les clubs du monde. Donc oui, c'est quelqu'un de très important pour nous, sur le terrain d'abord et en dehors ensuite.

Il joue comme latéral aussi en équipe nationale, le faites-vous jouer le même rôle qu'au PSG ?

Non, c'est un peu différent, mais il garde la même qualité offensive, donc, il a le droit d'attaquer comme au PSG. Après, la notion est un peu différente ; souvent au Paris Saint-Germain, il peut se permettre de rentrer au milieu de terrain ou, comme sur le but en Ligue des champions contre Arsenal, de finir comme un attaquant. Nous, on a un peu plus de rigueur défensive le concernant, mais offensivement, il a toute la latitude d'attaquer comme il le fait au PSG.

Pourquoi est-ce différent entre le club et la sélection ?

Au PSG, il s'y entraîne toute l'année et connaît mieux ses camarades. Nous, on n'a pas vraiment le temps de travailler autant d'automatismes. Ça peut différer entre les joueurs et l'état de forme de certains. Là, on essaye de mettre en place une relation entre lui (Hakimi) et Brahim Diaz sur le côté. Cela ne va pas prendre trop de temps parce qu'ils s'apprécient, se connaissent bien depuis tout jeunes. Ils apprennent à se connaître aussi sur le terrain. (Ndlr : ils ont été formés ensemble au Real Madrid). Mais quand ils viennent en sélection, ils n'ont que 10 jours pour parfaire leur connexion. Et si ce n'est pas Brahim, c'est un autre joueur qui doit s'adapter. Donc ce n'est pas le même travail qu'en club, on est plus rigoureux sur certains automatismes. Après, sur le plan offensif, Achraf est une de nos armes fortes, il est souvent devant, il donne beaucoup de ballons de but, et puis c'est notre leader mental.

Depuis que vous l'avez en sélection, dans quel secteur diriez-vous qu'il s'est amélioré ?

Il s'est amélioré mentalement. Il est en train de mûrir, de comprendre beaucoup de choses concernant son équilibre en dehors du football et sur le terrain. À l'entraînement, il est beaucoup plus investi. Il mûrit, il grandit, car cela fait quand même un certain temps qu'il est au très haut niveau et je pense qu'il a pris conscience que, malgré sa position sur le terrain, il peut apporter à chaque fois beaucoup plus à l'équipe. Maintenant, il défend beaucoup mieux et l'avantage, c'est qu'il est un contre-attaquant extraordinaire. On a rarement vu ça depuis Cafu, le latéral brésilien. Il fait mal à son adversaire direct, quel que soit le niveau de celui-ci, il l'oblige à défendre. C'est une arme pour un entraîneur, quel qu'il soit.

En tant qu'homme, en tant que personnage dans votre vestiaire, comment est Achraf Hakimi ?

C'est un champion, quelqu'un qui aime gagner. Il a joué au très haut niveau très jeune, donc il a cette capacité à comprendre que le résultat est important et à le transmettre à ses coéquipiers. Il n'a pas sa langue dans sa poche, il est capable d'être un bon relais et d'aller dire des choses que certaines personnes hésiteraient à dire à leurs coéquipiers. On lui a donné le brassard et on l'avait responsabilisé lors des JO, pour voir sa capacité à être un leader. Il a très bien tenu son rôle. Aujourd'hui, avec le Paris Saint-Germain et le Maroc, Achraf est en train de passer à une autre dimension sur le plan humain.

On se souvient tous de cette formidable épopée au Qatar en 2022 où le Maroc est allé en demi-finale. Avez-vous un souvenir particulier autour d'Achraf Hakimi de cette épopée ?

Il a joué la Coupe du monde blessé et beaucoup de gens ne le savent pas. Dès le premier match, il a ressenti une petite lésion à l'ischio d'un grade un, mais qui aurait empêché 90% des joueurs de disputer des matches à haute intensité du niveau de la Coupe du monde. Mais, il a réussi à tenir son rôle. On l'a ménagé sur le match de la Belgique en le faisant sortir au bout de 60 minutes, et derrière, il a réussi à faire une compétition jusqu'au match pour la troisième place, qu'il a tenu à disputer pour essayer de ramener une médaille. Cela montre tout l'investissement qu'il a au sein de la sélection. Il met toujours l'équipe nationale en avant, avant même son club, avant tout le monde. Cela a une valeur d'exemple pour tous ses coéquipiers.

On imagine que vous comptez largement sur lui pour la prochaine CAN qui va se dérouler et se disputer au Maroc ?

Naturellement, c'est notre leader. Il sert d'exemple, il motive les autres joueurs aussi à être aussi bons, voire meilleurs que lui. Et ça crée une émulation dans notre équipe. Donc, Achraf est très important pour nous.

Il y aura beaucoup de pression sur cette CAN...

La pression, on l'a depuis que le Maroc existe dans ces compétitions. Il n'y a aucun souci. Par contre, on a à coeur de mettre notre nom dans l'histoire, comme tous les joueurs. J'espère que la pression sera positive. En tout cas, on fait tout pour qu'elle soit positive, pour que les joueurs se sentent soutenus. C'est ce qui est important.

Il y aura la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan le 31 mai prochain. Quel rôle voyez-vous Hakimi tenir durant cette finale après avoir marqué en demi-finale face à Arsenal ?

Il a marqué, mais surtout, il a très bien défendu face à Martinelli. Je pense que c'est un des joueurs les plus importants, voire le plus important de l'équipe du PSG avec Ousmane Dembélé. Il va continuer à tenir son rôle. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de trop de conseils. Il est ambitieux, il est resté au PSG pour gagner la Ligue des champions et pour rentrer dans l'histoire. Comme en sélection, il a à coeur de gagner cette CAN à domicile et il ne parle pas pour rien. Il aura un rôle très très important et décisif.

Pour finir, vous auriez un message pour Achraf Hakimi ?

Je lui dis : Félicitations, c'est amplement mérité. On aurait aimé qu'il soit Ballon d'or africain. On va se satisfaire de ce titre qui n'est pas un titre au rabais. Il va continuer pour aller chercher le Ballon d'or africain et pourquoi pas le Ballon d'or France Football. Même si c'est compliqué à son poste, on a vu Rodri, milieu relayeur, le gagner. Peut-être qu'il y a un nouveau changement et qu'on le donnera à un latéral droit qui aura remporté la Ligue des champions, le championnat de France et qui peut gagner la CAN. Pourquoi pas, tout est permis.