Ile Maurice: «Le tourisme classique 'soleil, mer et sable' ne séduit plus les voyageurs exigeants d'aujourd'hui»

Le modèle touristique traditionnel de Maurice, centré sur le triptyque «soleil, mer et sable», montre aujourd'hui ses limites face aux attentes d'une clientèle internationale de plus en plus exigeante et consciente. Pour le directeur commercial de The Lux Collective, il est urgent de revoir notre positionnement. Il plaide pour une approche centrée sur la durabilité, l'authenticité culturelle et des expériences locales fortes, capables de faire rayonner l'île sur un marché mondial devenu ultra-compétitif.

Maurice enregistre une baisse des arrivées touristiques ces derniers mois, alors que nos concurrents régionaux progressent. À quoi attribuez-vous cette contre-performance ?

Le passage de deux cyclones consécutifs a perturbé les voyages pendant les périodes de pointe, ce qui a eu un impact sur la confiance des visiteurs et sur les réservations, dans une certaine mesure. Cependant, nous avons constaté que les réservations en cours ont dépassé le niveau normal, ce qui nous rend confiants pour l'avenir.

Avec l'inflation économique, les consommateurs du monde entier sont plus attentifs au prix. Le coût des billets d'avion a augmenté, rendant l'île Maurice moins attrayante que les autres destinations régionales. Ces défis ont également contribué à la récente baisse des arrivées de touristes. Comme pour tous les marchés sources et toutes les destinations, il est important que les instances du tourisme et les groupes hôteliers travaillent ensemble, car la concurrence s'intensifie face à la popularité croissante des destinations asiatiques.

Quelles erreurs ou limites dans notre modèle actuel de développement touristique doivent être revues d'urgence, selon vous ?

L'une des lacunes demeure la dépendance excessive à l'égard des canaux traditionnels, alors que le comportement des consommateurs évolue rapidement vers les plateformes numériques. Le modèle touristique de l'île Maurice repose toujours sur l'approche classique «soleil, mer et sable», qui ne trouve plus d'écho auprès des voyageurs exigeants et conscients d'aujourd'hui. Il est donc important d'intégrer la durabilité, la culture et les expériences authentiques d'inspiration locale dans les messages-clés de notre destination, en veillant à ce que chaque promotion reflète notre engagement en faveur du tourisme responsable.

Pensez-vous que Maurice paie aujourd'hui le prix d'un manque d'anticipation stratégique au moment de la reprise post-Covid ?

L'île Maurice a connu une forte reprise post-Covid avec plus de 1,3 million d'arrivées touristiques en 2024, ce qui reflète les efforts stratégiques déployés dans le domaine. Cependant, le paysage mondial est beaucoup plus compétitif. Avec l'ouverture du monde post-Covid, la concurrence n'est plus seulement régionale avec des destinations comme les Maldives ou le Sri Lanka, mais mondiale, avec des lieux tropicaux très demandés comme le Vietnam, la Thaïlande et Bali. Pour rester en tête, nous devons donc élever nos stratégies promotionnelles et positionner activement l'île Maurice comme une destination distinctive et de grande valeur.

Est-ce qu'on ne mise pas trop sur l'ouverture du ciel mauricien comme solution miracle à nos problèmes structurels ?

Nous ne comptons pas uniquement sur l'ouverture du ciel mauricien, mais nous l'utilisons plutôt comme un moyen stratégique pour diversifier nos marchés sources et augmenter les arrivées touristiques. L'intensification de la concurrence entre les compagnies aériennes devrait également se traduire par des tarifs aériens plus attractifs pour l'île Maurice, éliminant ainsi un obstacle majeur à la croissance. Parallèlement, en ciblant les voyageurs internationaux de luxe, nous renforcerons l'écosystème touristique et augmenterons la valeur des hôtels, des attractions et du commerce, contribuant ainsi de manière significative au Produit intérieur brut (PIB) du pays.

The Lux Collective a-t-il une stratégie spécifique en matière de partenariats avec des compagnies aériennes ou des plateformes de distribution pour attirer de nouveaux segments de clientèle ?

The Lux Collective collabore étroitement avec toutes les compagnies aériennes desservant l'île Maurice en établissant des partenariats stratégiques pour attirer de nouveaux segments de clientèle. Nous travaillons également avec les principales plateformes de distribution et partageons les informations recueillies sur le marché avec des autorités telles que la Mauritius Tourism Promotion Authority et l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice. En adoptant une approche collaborative, nous contribuons à l'élaboration et à l'alignement de stratégies qui permettent non seulement d'augmenter le nombre d'arrivées de touristes, mais aussi de créer de la valeur pour l'ensemble de la destination et de ses parties prenantes.

Comment Maurice peut-elle se démarquer dans une région où les destinations deviennent de plus en plus compétitives, notamment en termes de prix et d'expérience client ?

L'île Maurice doit continuer à se positionner comme une destination plus accessible et plus compétitive en développant les liaisons aériennes grâce à la politique open sky. Dans le même temps, nous devons améliorer l'expérience des visiteurs en promouvant un tourisme durable et en mettant en valeur notre patrimoine culturel. Nous devons en outre créer une variété d'expériences où les visiteurs peuvent explorer Maurice de jour comme de nuit. En nous alignant sur les besoins évolutifs des voyageurs modernes, nous pouvons différencier l'île Maurice et stimuler une croissance durable. ∎

En tant que spécialiste du marketing et du CRM, comment jugez-vous la capacité du secteur mauricien à tirer parti des outils digitaux pour mieux vendre la destination ?

Les voyageurs étant de plus en plus avertis sur le plan numérique, il est essentiel d'adopter pleinement l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Maurice devrait continuer à investir dans des outils numériques avancés et des analyses axées sur les données pour éclairer la prise de décisions et les stratégies de marketing. Cela nous permettra d'améliorer la visibilité en ligne, de mieux cibler les marchés sources clés et de susciter un engagement plus important grâce à un ciblage personnalisé et à un contenu dynamique.

Vous êtes reconnu pour votre engagement dans le développement des talents. Comment Maurice peut-elle attirer et retenir les meilleurs profils dans l'hôtellerie, face à une pénurie croissante de main-d'oeuvre qualifiée ?

Au sein de The Lux Collective, nous sommes profondément attachés au développement des talents. Pour attirer les meilleurs talents, Maurice doit continuer à investir dans la création d'institutions de tourisme et d'hôtellerie de classe mondiale afin de renforcer les fondations de l'industrie. Nous devons inciter les jeunes à considérer l'hôtellerie comme une profession passionnante où ils pourront faire carrière. Le tout passera par des plans de développement de carrière clairs, qui permettent aux jeunes talents d'envisager une carrière à long terme au sein des entreprises.

Nous devons également prôner une formation continue et une culture qui favorise l'innovation et le leadership. Pouvoir offrir un service de classe mondiale requiert une formation continue afin d'aider ces talents à grandir à chacune des étapes de leur parcours professionnel.

En tant que groupe hôtelier de premier plan à Maurice, nous avons créé notre propre centre de formation - The Lux Collective Training Academy - qui est certifié au niveau national à Maurice. En août 2024, nous avons célébré la réussite de notre première cohorte du TLC Apprenticeship Programme dans nos établissements hôteliers. Vingt jeunes talents ont obtenu leur National Certificate Level 3 in Restaurant & Bar Service après une formation intensive d'un an.

En partenariat et accrédité par le Mauritius Institute of Training and Development, ce nouveau programme industriel a été entièrement conçu et animé par The Lux Collective Training Academy. Nous avons également lancé une nouvelle cohorte pour le cours accrédité Food & Beverage à la mi-septembre 2024.

Les talents se verront décerner un certificat national de niveau 2 à l'issue de la formation. En janvier 2025, en partenariat avec Polytechnics Mauritius, nous avons sélectionné 35 de nos professionnels pour s'engager dans le Certificate in Tourism and Hospitality Operations Programme, une formation de six mois, avec une inscription potentielle au diplôme en gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Chez The Lux Collective, nous croyons fermement que ces programmes nous aident dans notre quête d'excellence et dans le développement professionnel continu de nos équipes.

Si vous deviez donner une seule priorité stratégique au secteur touristique mauricien pour les trois prochaines années, laquelle serait-elle ?

En tant qu'industrie, une priorité stratégique serait de renforcer le positionnement mondial de Maurice. Cette démarche doit être menée par la MTPA et amplifiée par tous les acteurs de l'industrie. Un message cohérent, soutenu par une capacité de transport aérien stable et des offres renforcées de haute qualité, permettra à Maurice de rester attractive face à la concurrence.

Que souhaitez-vous apporter à Maurice, en tant que directeur commercial d'un groupe influent, dans cette phase de transition ?

En tant que Chief Commercial Officer de The Lux Collective, j'espère tirer parti de mon expérience dans l'hôtellerie pour contribuer à renforcer le positionnement de Maurice en tant que destination de classe mondiale dans cette nouvelle ère.