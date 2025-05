Ile Maurice: L'îlot qui porte le nom d'un fruit de saison

C'est la saison des goyaves de Chine. Savais-tu que ce fruit de saison particulièrement goûtu a donné son nom à un îlot autour de Maurice ? On t'explique pourquoi.

Savais-tu qu'à Maurice, il existe une île qui porte ce nom ? Oui, tu as bien lu ! L'Île aux Goyaves de Chine est une toute petite île, située dans le Sud-Est de l'île, tout près de Mahébourg, dans la baie de Grand-Port. Elle est entourée d'eaux calmes, de mangroves et de petites plantes, qui aiment pousser dans l'eau.

Mais avant de parler de l'île, aimes-tu la goyave de Chine, ce petit fruit rond, souvent rose ou blanchâtre à l'intérieur, qu'on appelle aussi jamrose ? Il est sucré, juteux et sent très bon ! Beaucoup de Mauriciens en raffolent, surtout à l'intersaison. Mais voilà la surprise : ce fruit est aussi à l'origine du nom de cette petite île !

Et ceci parce qu'autrefois, des arbustes de goyaves de Chine poussaient sur cet îlot. Les gens du coin ont alors commencé à l'appeler tout simplement l'Île aux Goyaves de Chine. Aujourd'hui, on ne trouve plus vraiment ces arbres sur l'îlot mais surtout des mangroves. Celles-ci sont des plantes poussant dans la mer et qui sont très utiles pour protéger notre littoral et abriter de nombreux petits animaux.

L'Île aux Goyaves de Chine fait partie du Parc National des Îlots, cela veut dire que c'est un espace naturel protégé par l'État. On ne peut pas y construire de maisons, ni faire du bruit, ni salir les lieux. C'est un endroit calme, sauvage, où la nature est reine. Ce parc regroupe plusieurs îlots autour de Maurice, qui sont très importants pour notre environnement. Mais tu sais quoi ? Certaines de ces petites îles ne sont pas toutes laissées à la nature. L'État peut aussi louer certains îlots à des personnes ou à des compagnies, comme on loue une maison ou un terrain. On appelle ça des contrats de bail.

Et là, c'est une autre surprise ! Le mardi 6 mai, à l'Assemblée nationale, le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, a partagé la liste de tous les îlots loués. Certains sont loués pour des millions de roupies par an... mais d'autres, pour seulement Re 1 ! Oui, tu as bien lu : une roupie.

C'est une grande différence de prix, n'est-ce pas ? Pourquoi un îlot coûte si peu et un autre autant ? Cela fait se poser beaucoup de questions, même pour les adultes ! C'est aussi pour cela que c'est important que les enfants comme toi commencent à s'informer et à poser des questions. Qui loue nos îlots ? Est-ce que c'est bon pour la nature ? Est-ce que c'est juste ?

En parlant de cela, rappelle-toi que la nature n'a pas de prix. Même si un îlot est petit, même s'il ne semble pas très important, il joue un rôle pour notre planète. Et toi, tu peux déjà apprendre à le respecter. En ramassant tes déchets, en parlant autour de toi de la protection de la nature et en découvrant les trésors cachés de Maurice.

Alors, la prochaine fois que tu croques dans une goyave de Chine bien sucrée, pense à cette petite île au nom fruité. Peut-être qu'un jour, tu iras la voir de loin, en bateau ou en kayak, et tu te souviendras qu'un fruit peut aussi être associé à un lieu.

Et surtout, n'oublie pas : la géographie, ce n'est pas seulement des cartes, c'est aussi apprendre à aimer et protéger ce qui nous entoure.