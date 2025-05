Soudan: La ministre de l'Investissement préside une réunion pour discuter la Carte Nationale des Investissements

La ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale Mme Ahlam Madani a tenu une réunion en présence du Lit-Gen Amin Mohamed Banaga directeur général de la Commission Nationale des Frontières, du directeur de la Société Industrielle GIAD, du directeur général de la société gazière Soda, du directeur général du département de la Carte des Investissements au ministère de l'Investissement et d'un certain nombre d'autorités compétentes.

La réunion a porté sur l'état d'avancement de la Carte Nationale d'Investissement et la coordination avec les autorités compétentes.

La ministre a souligné que la carte d'investissement représente l'élément le plus important dans la création d'un climat d'investissement. Elle a noté la formation d'un certain nombre de comités techniques comprenant toutes les autorités et tous les secteurs concernés pour recueillir des informations auprès des ministères et des États afin d'élaborer une carte d'investissement pour le Soudan.

Lit-Gen Banaga a annoncé que la période à venir verra l'établissement d'une carte numérique modèle pour tous travaux d'investissement. Appelant les autorités compétentes à finaliser la carte des investissements au cours de cette année.