Afrique: Les deux 'Tina' soudanais et tchadien accueillent les personnes fuyant Zamzam et Abu Shouk dans des conditions humanitaires précaires

La salle d'urgence de la localité d'El-Tina dans l'État du Nord-Darfour a révélé que la localité reçoit des afflux de personnes déplacées et de réfugiés fuyant les camps d'El Fasher, de Zamzam, d'Abu Shouk et de la région de Tawila sur une base quotidienne et continue, indiquant que le nombre de ceux qui sont arrivés à El-Tina, au Soudan et sont partis pour El Tina, au Tchad, a jusqu'à présent atteint plus de 20 000 réfugiés.

La salle d'urgence a ajouté dans son rapport sur les personnes fuyant la guerre que certaines familles en fuite étaient arrivées à Tina, au Soudan, à pied dans des conditions extrêmement tragiques. Soulignant qu'il y a de nombreuses blessures diverses parmi les réfugiés à la suite de l'attaque de la milice Al-Dagalo contre eux dans le camp de Zamzam et qu'ils n'ont reçu aucune aide médicale, et que leurs blessures sont dans un état critique et nécessitent des soins de santé urgents, en plus de la présence de femmes enceintes qui ont besoin d'interventions chirurgicales d'urgence.