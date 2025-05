Soudan: Le ministère de la Santé discute la réglementation et du développement de la médecine traditionnelle au pays

Le ministre de la Santé, Dr Haisam Ibrahim a tenu ce dimache une réunion avec le Comité de Réglementation de la Médecine Traditionnelle et de la Phytothérapie avec la participation du président du comité, Prof Ahmed Awad et des membres du comité. La réunion a permis de discuter la situation actuelle et des étapes futures pour développer et réglementer les pratiques de soins de santé dans ce domaine.

Le ministre a souligné la nécessité d'établir des réglementations claires pour la pratique de la médecine traditionnelle, notant son utilisation généralisée dans les États du Soudan et l'importance de l'utiliser de manière scientifique et réfléchie, tout en adhérant à des réglementations de traitement et de sécurité sûres pour assurer la protection des citoyens. Il a également révélé la présence de plus de 2 000 herbes médicinales au Soudan, soulignant la nécessité de mettre en oeuvre les politiques établies en 2016 pour réglementer la profession et développer les praticiens, en insistant sur l'adoption du « prescrit » comme référence pour une pratique sûre.

Dans un contexte connexe, le ministre a souligné l'importance d'élaborer un message communautaire qui favorise la sensibilisation à la santé en matière de médecine traditionnelle, en assurant son développement selon des normes scientifiques claires.

De son côté, le directeur général de la pharmacie, le Dr Najmuddin Majzoub, dans un document intitulé « La voie à suivre et les plans futurs pour la médecine traditionnelle et complémentaire », a passé en revue les stratégies du ministère fédéral de la Santé, dérivées des directives de l'Organisation mondiale de la Santé, pour assurer la qualité et la sécurité de l'utilisation médicale, ainsi que la mise en oeuvre des réglementations sanitaires internationales pour renforcer la surveillance sanitaire.

Le directeur du département des plantes médicinales et de la médecine alternative au ministère de la Santé, Mme Dr Iqbal Mukhtar Mohammed Ahmed, a présenté un exposé sur l'état actuel des politiques et de la législation en matière de médecine traditionnelle au Soudan, soulignant l'importance de développer ce domaine selon des fondements scientifiques et des normes élevées qui contribuent à améliorer la santé et la qualité de vie.

Les membres du comité ont discuté des initiatives les plus importantes mises en oeuvre et des défis futurs, en plus de surveiller les étapes réglementaires pour garantir la fourniture de pratiques sûres et efficaces qui peuvent profiter à la communauté.