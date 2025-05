Maroc: Signature d'un partenariat Scientifique entre le Pr Amine Laghidi et le Président de l'Université de Ludovika

Signature d'un partenariat Scientifique et d'échange entre le Pr Amine Laghidi, Expert International en Diplomatie, Président et Board Member de plusieurs Instances Internationales et Africaines et le Président de l'Université de Ludovika pour le Maroc et l'Afrique

La Signature d'un partenariat Scientifique et d'échange entre le Pr Amine Laghidi, Expert International en Diplomatie, Président et Board Member de plusieurs Instances Internationales et Africaines et le Président de l'Université de Ludovika pour le Maroc et l'Afrique a été effectuée jeudi 08 mai 2025 dans le but d’approfondir les recherches scientifiques et de parfaire l’enseignement entre le Maroc et la Hongrie.

Ce moment a permis au Pr Laghidi de recevoir, des mains du Président de l'Université, les armoiries officielles et l'Écusson d'Or de l'université de Ludovika en signe de respect pour son travail et ses réalisations.

« Une étape exceptionnelle de diplomatie parallèle, établissant un pont humain, culturel, scientifique et économique entre le Royaume du Maroc et la République de Hongrie », a-t-il souligné.

D'après le professeur Laghidi, il est essentiel de promouvoir des valeurs telles que le respect, la souveraineté et une identité forte, solidement ancrée dans notre histoire tout en étant ouverte sur le monde extérieur.

Par ailleurs, le Pr Laghidi a tenu une conférence de haut niveau les 09 et 10 mai, suivie d’un cours Magistrale à l'académie diplomatique de Hongrie.

En ce qui concerne la conférence, il l’a axée sur l’énergie en Afrique mettant en valeur le Haut Projet Royal du Pipeline Atlantique, reliant le Nigeria au Maroc.

A noter que ce projet dénommé « Le Gazoduc Africain Atlantique ou African Atlantic Gas Pipeline » (AAGP), est un projet régional intégrateur visant à construire un gazoduc reliant le Nigeria au Maroc. Il va desservir les États membres de la CEDEAO et la Mauritanie avec une extension future vers l’Europe.

Pour le Cours Magistral à l'académie diplomatique de Hongrie, le Pr Laghidi a mis en exergue la Géopolitique et la Diplomatie Gagnant-Gagnant en Afrique.

Cette même occasion lui a permis de remettre au Président de l'Université de Ludovika des présents, et à son équipe des cadeaux représentatifs de l'art et de l'artisanat marocain.