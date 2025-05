Madagascar: Trail/UTOP - Alvine et Angelique, champions de l'Ultra 136 km

Jeannot Avotraniaina Tahirinirina renoue avec le titre après quelques années d'absence sur le parcours de l'Ultra Trail des Hauts Plateaux (UTOP). La 16e édition a connu un franc succès pendant trois jours, de Mantasoa jusqu'à Ambatobe.

Pas de surprise sur l'épreuve mythique de l'Ultra 136 km de l'UTOP. Depuis l'annonce du retour de Jeannot Avotraniaina Tahirinirina, alias Alvine, sa victoire semblait inévitable, soutenue par son expérience et ses performances solides sur les longues distances. Après son dernier sacre en 2022, le sociétaire du Crown a réussi son retour en enregistrant un chrono de 18h03mn55, partant de l'Hermitage, traversant le lac Mantasoa, avant de rallier Ambatobe.

Indétrônable tout au long du parcours, sa motivation principale reste sa future participation au Trail de Bourbon du Grand Raid en octobre et à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc en août. Alvine confiait vouloir éviter toute blessure en vue de ses sorties internationales, mais son succès semblait écrit d'avance. Il a creusé l'écart avec Tsilavina Randriamanantena, qui termine second, à 40 minutes de distance. Hajatiana Amédé Randriamanantena, quant à lui, complète le podium avec un temps de 20h53mn19.

Chez les dames, le duel annoncé entre l'invitée Angelique Lesport et la championne en titre Conrie Ludivine a marqué la course. Après un début de compétition serré, Conrie Ludivine a dû abandonner à mi-parcours, laissant l'opportunité à Dina Rabesandratana (23h32mn33) de garder sa deuxième place et de décrocher son ticket pour le Grand Raid. Angelique Lesport, la grande gagnante, a enregistré un temps de 22h03mn.

Dans le Master Challenge 136 km en deux étapes, Narcisse Randriamanantenasoa, ex-Crown Athletics et champion du trail d'Ambodirano, a dominé la compétition avec un chrono cumulé de 15h12mn04, validant son ticket pour l'Ultra-Trail des 4 Massifs (UT4M) à Grenoble en juillet. Il sera accompagné de Angela Nirinasoa, championne de l'édition précédente (20h50mn50).

Sur le semi 70 km, Hasinjanahary Vianney Odilon s'est imposé avec un chrono de 6h44mn54, devenant champion de Madagascar du trail et remportant sa qualification pour le Dodo Trail à Maurice. Derrière lui, Tsirindrina Alphonse termine à 6h48mn56. Marie Pierre Sendrafefiniaina, victorieuse chez les dames (8h00mn05), rejoint également Odilon à l'île Maurice. Andrée Sidonie Randrianarivelo (8h34mn23) et Miora Razanakolona (8h51mn16) de Tanora Ti Trail complètent le podium féminin.

La 16e édition de l'UTOP a tenu ses promesses en matière d'organisation et d'ambiance, avec un engagement fort pour l'inclusivité. Cette année, la compétition a franchi un cap en intégrant le paratrail, permettant aux athlètes en situation de handicap de vivre le dépassement de soi à travers cette aventure sportive. Départ donné à Mantasoa à 3h30 du matin samedi, les joelettes portant Salim et Sahondra ont franchi la ligne d'arrivée à Ambatobe vers 20h, illustrant parfaitement l'esprit de l'UTOP : une aventure humaine et sportive marquée par l'entraide et la solidarité.