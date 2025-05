Madagascar: Biodiversité - La Journée mondiale du caméléon célébrée à l'Université d'Antananarivo

La première célébration de la Journée mondiale du caméléon à Madagascar a été organisée le 9 mai dernier. Un événement lancé par Wildlife Madagascar en partenariat avec divers acteurs internationaux. D'après les organisateurs, cette journée a pour objectif de sensibiliser le public à la préservation de ces reptiles uniques, qui sont aujourd'hui menacés par la dégradation de leurs habitats naturels.

L'Université d'Antananarivo, plus précisément la Mention Zoologie et Biodiversité Animale (MZBA) de la Faculté des Sciences, a accueilli cette célébration au sein de son jardin connecté. L'espace, transformé pour l'occasion en un lieu d'immersion scientifique, a offert une expérience interactive sur les caméléons et leur écologie.

Événement éducatif

L'événement a proposé aux participants des panneaux informatifs, des jeux pédagogiques, des quiz interactifs, et un stand dédié aux caméléons, leur rôle dans les écosystèmes malgaches, et les défis auxquels ils sont confrontés. Les visiteurs ont également reçu des goodies et des supports éducatifs en récompense de leur participation. A noter que Madagascar, qui abrite 98 des 228 espèces de caméléons connues dans le monde, est un véritable hotspot de biodiversité.

Toutefois, de nombreuses espèces de caméléons sont aujourd'hui en danger d'extinction en raison de la déforestation, du commerce illégal et de la perte de leurs habitats naturels. La MZBA, à travers ses efforts de recherche et de conservation, joue un rôle essentiel dans la formation des futurs experts en biodiversité et dans la protection de ce patrimoine naturel. En préservant les caméléons, Madagascar contribue à la sauvegarde de l'équilibre écologique et de la biodiversité mondiale.