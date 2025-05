Madagascar: Région Itasy-Région Nouvelle-Aquitaine - Un projet pour la promotion de la démocratie locale

La coopération décentralisée entre les régions Itasy et Nouvelle-Aquitaine a lancé fin 2024 un nouveau projet qui intervient surtout dans l'implication des jeunes issus de la commune urbaine d'Arivonimamo et de la commune d'Analavory dans la démocratie locale.

Selon l'accord cadre entre les deux régions, la coopération a 4 axes d'intervention. Il s'agit entre autres du renforcement institutionnel de la Région Itasy et appui à la gouvernance locale, de la formation agricole et rurale et professionnalisation du monde paysan, de la gestion concertée et rationnelle de la ressource en eau autour du Lac Itasy, réflexion sur l'intégration d'autres ressources stratégiques, du soutien à la jeunesse, à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi. C'est sur ce dernier que s'insère le projet visant à l'implication des jeunes dans la démocratie locale dans la région Itasy. Il s'agit d'un projet d'échanges et de sensibilisation à la participation des jeunes à la vie publique et politique locale, en France, au Sénégal et à Madagascar.

Après la sélection de deux communes intéressées par cette initiative, un appel d'offres afin de sélectionner 20 jeunes de chaque commune a été lancé. Des jeunes qui ont des profils différents participeront ainsi aux activités qui ont été lancées dans le cadre de ce projet comme: des ateliers de formation, des visites de l'Assemblée nationale...afin que ces jeunes puissent s'intégrer et participer à la vie publique et politique. Comme il s'agit d'un projet tripartite, des activités ont été également jumelées avec les mêmes structures dans la région Nouvelle-Aquitaine (France) et au Sénégal.

Former les citoyens de demain

Depuis plusieurs mois, Louise Bertrand, jeune volontaire française en service civique, accompagne les jeunes de la région d'Itasy dans le cadre du projet « Démocratie locale », soutenu par la coopération décentralisée entre les régions Itasy et Nouvelle-Aquitaine. Âgée de 21 ans et diplômée en sciences politiques, elle intervient chaque semaine au lycée général de Miarinarivo pour animer des ateliers de français, des clubs de dialogue citoyen et des échanges interculturels.

Son objectif est surtout d'aider les jeunes à prendre la parole, à défendre leurs idées, à développer leur pensée critique et à mieux comprendre les enjeux du monde qui les entoure. « Mon ambition, c'est de créer un espace où chacun se sent libre de s'exprimer, d'argumenter, mais aussi d'écouter l'autre. Je crois profondément que les jeunes malgaches ont un rôle essentiel à jouer dans la construction d'un avenir plus juste et plus solidaire », explique-t-elle.

Un MUN à Miarinarivo : la diplomatie en herbe

Le temps fort de sa mission s'est concrétisé le 3 mai dernier avec l'organisation d'un Model United Nations (MUN), une simulation de débat inspirée du fonctionnement des Nations Unies. Louise a accompagné une quinzaine de lycéens, de profils variés, dans la préparation de cette rencontre. Chacun représentait un pays et devait défendre sa position sur un thème d'actualité : « Garantir un accès équitable à l'éducation en Afrique et dans l'océan Indien : quels partenariats pour un développement durable ? ».

Les jeunes ont été formés à la prise de parole, à la recherche d'informations fiables et à l'art du débat. Le jour J, ils ont été impressionnés par leur éloquence, leur sérieux et leur capacité à coopérer. L'événement a rassemblé étudiants, enseignants et associations locales dans une ambiance à la fois solennelle et conviviale. « C'était une première pour eux comme pour moi. Mais leur engagement a dépassé toutes les attentes. Certains, très réservés au départ, se sont affirmés comme de véritables orateurs. C'est exactement pour ça que je suis là », partage Louise avec émotion.

Un volontariat fondé sur l'échange et la réciprocité

Au-delà des ateliers, l'expérience de Louise s'inscrit dans une démarche d'échange interculturel. « Je transmets des outils, des méthodes... mais j'apprends énormément en retour. Madagascar m'enseigne chaque jour l'humilité, la patience, et la richesse du travail collectif », témoigne-t-elle. Son implication est saluée par les jeunes comme par les enseignants. Plusieurs partenaires ont d'ailleurs souligné l'impact positif de ce type de coopération. Anecdote révélatrice : la proviseure du lycée, inspirée par la rigueur des débats lors du MUN, envisage désormais de limiter les temps de parole en réunion pédagogique, à la manière de l'ONU !

Un MUN 2.0 en préparation

Face au succès de cette première édition, un MUN 2.0 est d'ores et déjà en préparation. Il se tiendra avant le départ de Louise, prévu fin juin, et portera cette fois sur les enjeux environnementaux et les Objectifs de développement durable (ODD). Ce second événement sera organisé en partenariat avec Zoé Labat, également volontaire en service civique et basée à Soavinandriana. L'idée: faire dialoguer encore plus de jeunes autour de sujets clés, tout en renforçant les liens entre les territoires et les acteurs engagés dans la coopération.