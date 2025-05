Madagascar: FOM-BNI - Engagement réciproque en faveur de l'entrepreneuriat local

Les deux organismes affichent une volonté commune d'offrir des outils concrets pour développer les activités des Très Petites et Moyennes Entreprises du pays. Une façon pour les deux parties de contribuer à l'émergence d'un écosystème économique plus résilient et durable.

« Ce partenariat est bien plus qu'un simple accord. C'est une opportunité concrète pour nos membres, pour toutes ces petites entreprises qui, au quotidien, portent une large part de l'économie malgache dans l'ombre, souvent sans reconnaissance, souvent sans appui. » Ce sont là les propos de Fiona Tsiranana, Présidente du Fikambanan'ny Orinasa Malagasy (FOM) pour témoigner de l'importance d'une convention signée entre son organisation et BNI Madagascar, via sa marque Kred, vendredi 9 mai dernier à Analakely.

Un partenariat qui vise à promouvoir une meilleure compréhension des enjeux financiers à travers des actions concrètes de sensibilisation, à accompagner les entrepreneurs malgaches dans la structuration de leurs activités et à faciliter l'accès au financement. À travers ce partenariat, la banque s'inscrit pleinement dans la mission de soutien, d'accompagnement et de promotion des très petites, petites et moyennes entreprises malgaches (TPME), qui forment le socle du tissu économique national. Comme l'a souligné Herintsalama Rajaonarivelo, Président du Conseil d'administration de BNI Madagascar : « Ce partenariat s'inscrit dans notre vision à long terme, qui est de contribuer activement à la croissance de notre pays en soutenant les forces vives que représentent les entrepreneurs malgaches. »

Mains tendues

Concrètement, les deux parties s'engagent à collaborer sur plusieurs axes d'action. Durant les deux années du partenariat -- renouvelables -- il est prévu d'organiser des formations en éducation financière à destination de plus de 100 entreprises, d'accompagner le financement d'au moins cinquante (50) TPME, ainsi que de mettre en place plusieurs événements communs dédiés à la promotion de l'entrepreneuriat formel.

Pour la banque, l'engagement consiste également à proposer aux TPME des solutions de financement simples et adaptées via sa plateforme digitale. « À travers Kred, nous voulons que chaque entrepreneur malgache, même dans les zones les plus reculées, puisse accéder à un accompagnement concret et au financement qu'il mérite », souligne Alexandre Mey, Directeur Général de BNI Madagascar. De son côté, le FOM s'engage à mobiliser son réseau pour assurer la diffusion et l'efficacité des dispositifs mis en place. Pour sa présidente, Fiona Tsiranana, cette convention représente une opportunité majeure : les TPME « trouvent une porte, une chance de grandir, de structurer leurs activités et de se projeter au-delà de la simple survie ».