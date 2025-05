Madagascar: Des usagers excédés par l'état de la RN2

La colère monte chez les usagers de la Route nationale numéro deux (RN2), axe reliant Antananarivo à Toamasina. Automobilistes, transporteurs et passagers expriment leur exaspération face à l'état avancé de dégradation de cette route, rendant la circulation de plus en plus dangereuse chaque jour.

« Sur la RN2, juste après Brickaville en direction de Tana, avant Maromamy, nous avons remarqué que certains tronçons ont bien été grattés et compactés. Mais à cet endroit précis, rien n'a été fait. On se demande si l'ingénieur chargé des travaux était bien présent sur le terrain », déplore Joël Benz, usager régulier du tronçon. D'autres usagers soulignent également les embouteillages fréquents causés par la détérioration de ce passage, devenu quasiment impraticable, surtout aux heures de pointe.

Même constat du côté des chauffeurs de taxi-brousse, pour qui la route est un vrai calvaire. « On ne roule plus, on slalome entre les nids de poule », déplore l'un d'eux. Entre Moramanga et Brickaville, les trous se multiplient, ralentissant considérablement le trafic. Les pannes et petits accidents sont devenus courants, engendrant des coûts importants pour les transporteurs et de longs retards pour les passagers.

Face à cette situation, l'État a décidé de reprendre le contrôle. Le directeur général des Travaux publics, Henri Pierre Mananjara, s'est rendu sur place samedi dernier. Il a tenu une réunion avec les entreprises CRCC, Colas et La Précision, leur adressant des consignes strictes pour améliorer la qualité des travaux et accélérer leur exécution, selon un communiqué du ministère des Travaux publics, publié ce week-end.