Madagascar: Angélique Lesport - « Madagascar m'a accueillie à bras ouverts »

interview

Angélique Lesport, c'est votre première participation à la course Utop à Madagascar, et vous avez brillamment remporté l'épreuve reine des 136 km. Racontez-nous votre expérience.

Angélique Lesport: C'était ma toute première participation à l'Utop Madagascar, et c'était vraiment un immense plaisir pour moi. Le parcours était très bien balisé, les paysages magnifiques. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu y participer, malgré la fatigue. La concurrence était rude. L'Ultra, ce n'est pas juste une course, c'est une véritable aventure humaine. Voir la population vous encourager sur le parcours, les enfants courir à vos côtés... ça donne du baume au coeur. J'ai essayé de vivre pleinement l'instant présent tout au long du trajet. Madagascar m'a accueillie à bras ouverts. J'ai vécu plus que mille sourires.

. Que pensez-vous du parcours de Madagascar par rapport à ceux de La Réunion ?

Le terrain est très différent de celui de La Réunion, mais on retrouve cette même essence tropicale. Ici, les sentiers sont plus sauvages, à l'état brut. Je termine avec les jambes couvertes d'égratignures, mais c'est ce qui fait le charme de la course. Il y a une certaine simplicité et une authenticité que j'adore. À La Réunion, on court presque sur des autoroutes : les chemins sont plus larges. À Madagascar, on fait confiance à la nature, on reste humble et on se concentre sur son chemin.

. Reviendrez-vous l'année prochaine ?

Si cela ne tenait qu'à moi, je l'inscrirais dès maintenant dans mon agenda ! C'est une course que j'aimerais vraiment refaire. Elle apporte tellement ; chacun peut y trouver son bonheur.

. Un message pour les jeunes filles ou les femmes qui hésitent à se lancer dans le trail ?

Oui, je veux leur dire de ne pas avoir peur. Le trail, ce n'est pas un sport réservé aux hommes. Il faut croire en soi, s'entraîner sérieusement, et surtout aimer la nature. Ce sport m'a énormément appris sur moi-même. Il peut vraiment aider d'autres femmes à se dépasser aussi.

Merci beaucoup, Angélique, et encore bravo pour votre victoire !

Merci à vous.