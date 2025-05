Madagascar: Semi-trail - Odilon et Sendrafefiniaina s'adjugent le titre national

Disputé parallèlement à la seizième édition de la course Ultra Trail des Ô Plateaux (Utop), le championnat de Madagascar de semi-trail, baptisé MCB Semi-Trail, s'est déroulé le 10 mai, de Mantasoa jusqu'au lycée français d'Ambatobe. Cette épreuve a vu la victoire de Vianney Odilon Hasinjanahary chez les hommes et de Marie Pierre Sendrafefiniaina chez les dames. Tous deux décrochent ainsi le titre national et leur qualification pour le prestigieux Dodo Trail, à l'île Maurice.

Dès le départ, la tension était palpable parmi les favoris. Ni le soleil, ni le dénivelé, ni la technicité du parcours n'ont freiné Vianney Odilon Hasinjanahary, qui a pris, très tôt, les commandes dans la course. Grâce à un rythme soutenu et une gestion intelligente de l'effort, il franchit la ligne d'arrivée en 6h44'54", s'imposant avec assurance. Il est suivi de Tsirindrina Alphonse, solide dauphin en 6h48'56", et de Tojonirina Andriamifidy, troisième en 6h58'58", complétant ainsi un podium masculin de très haut niveau.

Chez les dames, Marie Pierre Sendrafefiniaina, du club CAMI d'Itasy, championne de Madagascar de cross-country en mars dernier à Ihosy, a confirmé sa domination sur la longue distance. Elle boucle les 70 km en 8h05", devançant largement Andrée Sidonie Randrianarivelo, tenante du titre, qui termine en 8h34'23", et Miora Razanakolona, troisième en 8h51'16".

Une belle vitrine

Sa victoire confirme sa place parmi les grandes figures féminines du trail malgache.

Les deux vainqueurs représenteront Madagascar au MCB Dodo Trail, l'une des plus grandes compétitions de trail de l'océan Indien. Une belle opportunité de porter haut les couleurs de la Grande Île sur la scène régionale.

« C'était une course très dure, mais l'envie de gagner et de représenter Madagascar m'a porté jusqu'au bout», confie Vianney, à peine la ligne franchie.

Le public, venu nombreux, a vibré tout au long du parcours, encourageant les coureurs avec ferveur. Ce championnat national a été une véritable vitrine pour le trail malgache, une discipline en pleine expansion.

Hery Rambeloson, directeur technique national de la Fédération Malagasy d'Athlétisme (FMA), a félicité les deux champions tout en saluant l'engagement de l'ensemble des participants. « La FMA continue de réaliser son calendrier. Après le championnat de Madagascar de semi-marathon en mars, nous avons réussi à organiser le championnat de semi-trail de 70 km. Les deux vainqueurs ont amplement mérité leur victoire», conclut-il.