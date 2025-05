Madagascar: Développement - Ambahive reste un potentiel sous-exploité

Ambahive est une zone à fort potentiel, encore largement sous-exploitée. Cette commune située dans la région Fitovinany est un grand producteur de riz, de miel, de girofle, de café, de cannelle et de plusieurs fruits exotiques. Elle est également connue pour sa production de canne à sucre, transformée en sucre, ainsi que pour ses ressources halieutiques, rendues possibles par la présence du fleuve Ambahive. «Sous la colonisation, Ambahive constituait une véritable source de denrées alimentaires.

Le riz et les épices produits localement étaient exportés, ce qui justifiait alors la mise en place du canal des Pangalanes et du chemin de fer Fianarantsoa-Côte Est (FCE). Aujourd'hui, faute de techniques adaptées, de compétences et face aux effets du changement climatique, une grande partie de nos productions périt», déplore Jonah Ramampionona, président de l'association Ambahive Miray, qui regroupe les natifs Antemoro des zones situées à l'ouest de Manakara, le long de la rivière Ambahive.

Pour cette association, il ne fait aucun doute qu'Ambahive pourrait devenir un moteur de développement pour la région Fitovinany, voire pour tout Madagascar, à condition que ses potentialités soient mieux valorisées. Dans cette optique, Ambahive Miray s'investit activement dans la recherche de partenariats et de financements afin de former les producteurs locaux et renforcer leurs capacités.

Au-delà de l'agriculture, l'association envisage également de développer le secteur touristique. « La région regorge de sites exceptionnels, comme la descente en pirogue sur le fleuve Ambahive ou la visite du palais royal d'Ivato », explique-t-il. À partir de cette année, l'association prévoit de lancer un événement baptisé Festival Bako to the Roots, destiné à faire découvrir cette région, ses traditions et ses nombreuses richesses.