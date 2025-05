Madagascar: Art - Na Hassi, la poétesse de l'ombre et de la lumière

Poétesse, slameuse, romancière et artiste transversale, Na Hassi bouscule les formes pour mieux raconter les silences.

« Exister n'est pas un verbe, c'est un droit ». C'est par ces mots que Na Hassi revendique la puissance de l'art comme acte de résistance. Poétesse au souffle libre, slameuse au verbe habité, romancière à fleur de peau, l'artiste malgache continue de repousser les frontières entre les disciplines pour faire de la scène un lieu de vérité. Depuis 2003, elle explore sans relâche les mots dans toutes leurs incarnations. Performances dans des lieux insolites sur un arbre, des échasses, un échafaudage, participation à de nombreux festivals (Madagaslam, Slamer un pied sur la lune, Marché des arts d'Abidjan...), publication d'ouvrages collectifs et personnels (Zana-bolana Femme Lunaire, Restez vivants), la poétesse déploie une oeuvre multiple, ancrée dans les réalités du monde et les élans de l'intime.

En mai 2025, Na Hassi a publié Deux coeurs dans mon corps, un premier roman qui a été très attendu aux Éditions Project'îles, et salué par Michèle Rakotoson comme un véritable « chef-d'oeuvre ». Et dès mars 2026, ce texte prendra vie sur scène sous le nom Marao, une création hybride et profondément féminine. Dirigé par Hoby Rajoelison et porté par les voix de Na Hassi, Arizara et Fanasina Manitra, Marao mêle théâtre, musique, son, corps et poésie dans une oeuvre scénique qui explore des récits de femmes « faussement isolés mais douloureusement communs ».

Voix engagée

Avec la complicité musicale de Lalah Rasetamalala et sonore de Djette Valiha, le spectacle reçoit le soutien de l'Institut français de Madagascar et de Paysages Humains. Il s'inscrit dans une démarche où les mots deviennent des actes de résistance, des fragments de vérité à faire éclore sur scène.

Na Hassi, c'est aussi une voix engagée au coeur de l'événement Poésie des 4 Horizons, dont elle assure la coordination pour Madagascar. Ce projet mondial, initié à Douala en 2024, traverse continents et générations, mêlant enfants, lycéens, slameurs et écrivains autour d'une même passion : le mot vivant. En mars 2025, elle a animé à Antananarivo cinq jours de rencontres et de partages intenses, dans une volonté de tisser du lien par la poésie.

Dernière facette de cette artiste complète : son incursion dans les arts plastiques. En 2024, elle conçoit trois installations puissantes : Résilience du Vorombola, Text'îles et Moulin à paroles, des oeuvres qui donnent voix aux femmes réduites au silence. Et elle d'ajouter : « Femme d'Afrique, enfant du monde, garde tes racines dans tes entrailles... Ainsi tu survivras. »

Couronnée en 2025 par sa sélection au prestigieux projet The Lunar Codex, Na Hassi a vu deux de ses poèmes s'envoler vers la Lune, preuve poétique et tangible que ses mots ont déjà franchi les limites de la Terre.

Na Hassi n'écrit pas pour plaire, elle écrit pour panser. Chaque mot qu'elle pose est une cicatrice transformée en lumière, chaque silence qu'elle brise devient une voix rendue au monde. Dans un pays, dans un monde où l'on attend trop souvent des femmes qu'elles se taisent, elle choisit de dire, de clamer, de danser avec le verbe. Et dans cette clameur douce et radicale, elle nous rappelle que la poésie est, peut-être, la forme la plus courageuse de la liberté.