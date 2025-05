Madagascar: Circoncision - La méthode à l'américaine séduit

De plus en plus de familles dans la capitale se tournent vers la circoncision à l'américaine. Jugée plus rapide et plus hygiénique, cette méthode moderne s'impose face aux pratiques traditionnelles.

La méthode de circoncision à l'américaine s'impose progressivement dans la capitale malgache. Selon Falitiana Rakotobe, spécialiste de cette technique, « la majorité des Malgaches, notamment à Antananarivo, la préfèrent aujourd'hui ».

Un changement qui se reflète jusque dans les habitudes culturelles.

« En hiver, on voit moins de cortèges dans les rues, avec les enfants sur les épaules et les fanfares traditionnelles. Cela ne signifie pas que la culture se perd, mais les parents priorisent désormais la santé et l'hygiène », affirme-t-il.

Les raisons de ce basculement sont multiples. La circoncision à l'américaine, souvent réalisée avec la méthode Plastibell, séduit par sa rapidité, sa précision et la faible douleur qu'elle occasionne.

« Elle ne dure qu'une à deux minutes, sans saignement, grâce à un dispositif de compression locale. Et surtout, elle ne nécessite pas de points de suture », explique le Dr Célestin Andrianarisoa.

Léonard Razafindrabe, père de deux garçons, en est convaincu : « J'ai choisi cette méthode pour mes enfants. Tout s'est très bien passé. La cicatrisation est propre et le suivi médical rassurant. »

Outre les cas individuels, des campagnes de circoncision de masse adoptent également cette méthode moderne. Samedi dernier, l'association AFF (Andry sy Fototry ho an'ny Fampandrosoana), en partenariat avec le dispensaire Fahasoavana, a permis à une cinquantaine d'enfants du quatrième arrondissement d'Antananarivo de bénéficier d'une intervention gratuite.

Prudence

« C'est une de nos actions en faveur de la santé communautaire. Nous travaillons avec des spécialistes pour garantir la sécurité des enfants », souligne Haingo Ravatomanga, présidente de l'AFF.

Pour les familles, ces campagnes arrivent à point nommé.

« C'est un vrai soulagement. Dès l'arrivée de l'hiver, nous, parents, pensons à la santé de nos enfants. Grâce à cette initiative, nos soucis sont allégés », témoigne Jeannot Rambolatiana, parent bénéficiaire.

Cependant, la prudence reste de mise. « Une consultation médicale est obligatoire avant toute intervention. Certaines personnes, comme les hémophiles, ne peuvent pas être circoncises », prévient le spécialiste.

Mais les pratiques traditionnelles subsistent dans certains foyers. « J'ai choisi la méthode traditionnelle pour mon fils, comme cela se fait depuis toujours dans notre famille. Ce n'est pas seulement une opération médicale, c'est un rite de passage, un moment de fierté et de partage. C'est aussi l'occasion de rassembler la famille et le quartier autour de cette étape importante. Tant que les conditions d'hygiène sont respectées, je pense que cette méthode reste valable et significative », raconte Tiana Randrianatoandro, père de famille.

Bien que certaines familles maintiennent les traditions, la circoncision à l'américaine semble avoir trouvé sa place.