Afrique: CAN U20 - Le Sénégal, tenant du titre, tombe face au Nigeria

L'équipe du Sénégal des moins de 20 ans, a perdu son titre, lundi 12 mai, après sa défaite en quarts de finale de la CAN U20 face au Nigeria (0-0 tab : 3-1). Les Nigérians rencontreront le vainqueur entre la RD Congo et l'Afrique du Sud.

Les ogres de la CAN U 20 sont de retour. Le Nigeria, sept fois vainqueur du trophée (un record), reprend ses bonnes habitudes et s'est offert le tenant du titre, le Sénégal. En quarts de finale, les Flying eagles ont terrassé les Lionceaux après 120 minutes de combat entre les deux équipes. Les Nigérians ont gagné le droit de continuer l'aventure en remportant la série de tirs au but après un score vierge (0-0). Dorival, Mame Mor Faye et Ousmane Konaté, ont tous manqué leur penalty sur les quatre frappes sénégalaises.

Intraitable, il y a deux ans, avec sept victoires sur sept jusqu'à la victoire finale, l'équipe sénégalaise a perdu de sa superbe en deux ans. La formation dirigée par Serigne Saliou Dia ne s'est surtout pas trouvé un leader à l'image de Lamine Camara qui avait porté la jeune sélection.

Le Nigeria, lui, va tenter de retrouver la plus haute marche du podium et va disputer sa demi-finale face au vainqueur de la rencontre entre la RDC et l'Afrique du Sud. Les Flying eagles sont d'ores et déjà assurés de leur qualification pour la prochaine Coupe du monde de la catégorie.

Affiches des demi-finales (Jeudi 15 mai)

Nigeria- RDC ou Afrique du Sud

Maroc ou Sierra Leone- Ghana ou Egypte