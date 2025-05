Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 mai 2025

revue de presse

La santé des végétaux, un pilier pour l'économie de demain

Cette année, la Journée internationale de la santé des végétaux invite chacun à être sensibilisé autour de soi et à agir pour préserver la santé végétale, animale, humaine et environnementale. Sous le thème, « L'importance de la santé végétale dans l'approche « Une seule santé », l’édition de cette année fait appel à une volonté commune afin d’investir dans notre santé de demain.

L’Organisation des Nations Unies a proclamé le 12 mai Journée internationale de la santé des végétaux afin de sensibiliser la communauté internationale en montrant comment la protection de la santé des végétaux peut contribuer à éliminer la faim, à réduire la pauvreté, à protéger la biodiversité et l’environnement, et à stimuler le développement économique. (Source allAfrica)

Dette africaine : Faure Gnassingbé appelle à une souveraineté budgétaire assumée

La capitale togolaise, Lomé, accueille du 12 au 14 mai une conférence consacrée à la dette publique en Afrique, organisée sous l’égide de l’Union africaine.

Lors de l’ouverture des travaux, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a dressé un diagnostic sans détour sur la crise silencieuse que représente aujourd’hui la dette pour le continent, tout en appelant à la refondation d’une doctrine africaine souveraine en matière d’endettement.

Faure Gnassingbé n’a pas mâché ses mots : pour lui, la dette n’est plus un risque hypothétique mais une réalité structurelle. (Source togonews)

La Zambie, leader de l’initiative de l’OMS contre le cancer

La Zambie a été désignée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme le pays phare de l’Initiative mondiale contre le cancer de l’enfant. Elle devient ainsi le seul pays africain parmi six à bénéficier d’une plateforme mondiale fournissant des médicaments contre le cancer pédiatrique.

Le ministre zambien de la Santé, Elijah Muchima, a annoncé la désignation de son pays comme phare de l’Initiative mondiale contre le cancer de l’enfant, lors de l’inauguration d’un entrepôt pharmaceutique agrandi à l’hôpital des maladies cancéreuses de Lusaka. Cette nouvelle installation, dotée d’une capacité de stockage dix fois supérieure à l’ancienne, assurera un stockage sécurisé et efficace des médicaments anticancéreux vitaux pour une période allant jusqu’à trois mois. (Source apanews)

La Centrafrique en quête de financements pour son Plan national de développement

En Centrafrique, le gouvernement est à pied d'œuvre pour financer son Plan national de développement (PND). L'objectif sur la période 2024-2028 est ambitieux : 12 milliards de dollars, près de 7 000 milliards de francs CFA.

Le ministre de l'Économie, Richard Filakota, et celui des Finances, Hervé Ndoba, ont récemment participé aux rencontres de printemps de la Banque mondiale à Washington, et ils comptent sur une série de réunions les prochains mois pour accélérer la mobilisation des ressources. La RCA accueillera le « caucus » des pays africains fin-juillet à Bangui, pour porter une voix unie auprès du FMI et de la Banque mondiale. (Source RFI)

La Ligue 1, vitrine des Etats africains en quête d’une meilleure image

Alors que le Rwanda sponsorise le PSG depuis 2019, la Côte d’Ivoire s’est quant à elle associée à l’OM et la République démocratique du Congo serait en pourparlers avec l’AS Monaco.

Présent dans les tribunes du Parc des Princes, mercredi 7 mai, lors de la demi-finale de la Ligue des champions opposant Arsenal au Paris Saint-Germain (PSG), Paul Kagame a assisté aux premières loges à la défaite du club anglais, son favori. Mais le président rwandais peut tout de même se réjouir : le slogan « Visit Rwanda » sera bien à l’affiche de l’ultime duel de la compétition, le 31 mai à Munich.

Comme les Gunners, le PSG est sponsorisé par le pays des mille collines. Un partenariat au service du « soft power » rwandais qui suscite des critiques, mais fait aussi des émules. Dans la foulée de Kigali, plusieurs Etats africains se sont tournés vers des clubs français de Ligue 1 pour assurer leur promotion. (Source Lemonde Afrique)

Vatican : le pape Léon XIV défend la liberté de la presse

Le pape Léon XIV a rencontré lundi des journalistes du monde entier dans la salle Paul VI au Vatican, à l'occasion de sa première audience avec les médias depuis son élection. Le souverain pontife, premier pape américain de l'histoire, a saisi cette occasion pour réaffirmer l'importance de la liberté d'expression et appeler à la libération des journalistes emprisonnés.

"Nous devons dire non à la guerre des mots et des images", a-t-il déclaré, soulignant que la paix commence par la manière dont nous regardons, écoutons et parlons des autres. Il a salué le courage de ceux qui risquent leur vie pour informer, rappelant que "seules les personnes informées peuvent faire des choix libres". (Source africanews)

Zimbabwe : 7,4 milliards USD d’exportations vers la Russie

Le président Emmerson Mnangagwa a rencontré le 10 mai 2025 son homologue russe Vladimir Poutine à Moscou. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d’approfondir la coopération bilatérale entre le Zimbabwe et la Fédération de Russie.

Le voyage du président Mnangagwa à Moscou n’était pas seulement un geste diplomatique, mais aussi un signal stratégique : le Zimbabwe est ouvert aux affaires et prêt à élargir ses partenariats fondés sur le respect mutuel, l’équité économique et des principes politiques communs. (Source Africa 24)

Au Mali, le CNT vote l’abrogation de la charte des partis

L’organe législatif installé par la junte a adopté ce lundi un projet de loi supprimant la charte des partis politiques, lesquels craignent que cela ouvre la voie à leur dissolution.

Au Mali, le texte supprimant la charte des partis a été voté, lundi 12 mai, à 130 voix pour et deux abstentions par le Conseil national de transition (CNT), l’organe législatif dont les membres ont été nommés par les militaires. Le gouvernement avait adopté à la fin d’avril l’abrogation de cette loi d’août 2005, une décision interprétée par des juristes comme une étape vers la dissolution des partis.

Cette charte fixe le cadre moral et juridique des formations politiques ainsi que leur fonctionnement, leur création et leur mode de financement. Pour entrer en vigueur, son abrogation doit être promulguée par le chef de la junte, le général Assimi Goïta. (Source Jeune Afrique)

Gabon : une mission du FMI attendue à Libreville en juin 2025

Attendue à mi-juin dans la capitale gabonaise, une mission du Fonds monétaire international (FMI) viendra concrétiser la volonté affichée du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, d’ouvrir une nouvelle ère de coopération financière fondée sur la transparence, la confiance et la rigueur. Une rencontre stratégique dont les enjeux dépassent le simple cadre diplomatique pour s’ancrer dans la restructuration même de la dette extérieure du Gabon.

Un signal fort de rigueur budgétaire. C’est dans cette optique que le Vice-Président du gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, a présidé une séance de travail à l’immeuble du 2 décembre, en compagnie du représentant résident du FMI, Gomez Agou. Étaient également présents Henri-Claude Oyima, ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances et de la Dette, ainsi que Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective. (Source GabonMediaTime)

Congo : vers la création de plus de 20 000 emplois forestiers décents d’ici 2030

Le MEF et la FAO ont officiellement lancé deux initiatives financées par l’Union européenne en faveur de la gouvernance forestière et du développement du secteur forestier. Il s'agit du Programme de gouvernance forestière et chaînes de valeur (FGVC) et le projet Facilité FLEGT Afrique-Amérique latine (FLEGT-ALA Facility).

La cérémonie de signature s’est tenue à Brazzaville en présence de Rosalie Matondo, Ministre de l’Économie Forestière, Augustin Bondo Tshiani, Chef de Coopération de la Délégation de l’Union Européenne et représentant l’Ambassadrice de l’Union Européenne en République du Congo et Athman Mravili, Coordonnateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale. (Source Journal de Brazza)