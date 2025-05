Afrique: CAN U20 - L'Égypte, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud en route pour le Mondial au Chili

On connaît désormais les quatre représentants africains pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™. Le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte porteront haut les couleurs du continent. En validant leur billet pour les demi-finales de la CAN U20 CAF TotalEnergies, ces sélections ont gagné bien plus qu'une place dans le dernier carré : une qualification mondiale décrochée au terme de combats disputés, tendus, souvent étouffants, mais toujours intenses.

Le Maroc propulsé par une erreur fatale

Tel un coup du sort venu briser un destin collectif, le Maroc a dû son salut à une action malheureuse d'Amara Keita. À la 115e minute, le défenseur sierraléonais a dévié dans ses propres filets un ballon qui offrait aux Lionceaux de l'Atlas leur ticket pour le Chili. Dans une rencontre verrouillée, où l'engagement a souvent pris le pas sur le jeu, cette bévue a fait basculer une opposition longtemps indécise.

Réduite à dix après l'expulsion de Samba Bah (90e+8), la Sierra Leone a fini par céder malgré un match courageux et un gardien, Mohamed Fofanah, longtemps héroïque. Cruel dénouement pour une sélection valeureuse, renversante de combativité, mais qui voit son rêve mondial s'envoler sur un coup du sort.

L'Égypte au bout de l'effort et des nerfs

Face au Ghana, les Pharaons U20 ont livré un scénario à couper le souffle. Menée 0-2 après un doublé express de Momen Sherif, l'Égypte a refusé de sombrer. Aziz Issah a d'abord redonné espoir aux siens, avant qu'Abdul Sulemana n'égalise sur penalty dans les toutes dernières secondes du temps additionnel (90e+11).

Réduits à dix après l'exclusion d'Aaron Essel (107e), les Ghanéens ont résisté jusqu'à la séance des tirs au but. Mais la précision chirurgicale des Égyptiens, conclue par un tir décisif d'Abdallah Boustenji, a fait pencher la balance (5-4 tab). Une victoire pleine de caractère pour les hommes d'Osama Nabih, qui n'ont jamais cessé d'y croire et s'offrent une place méritée en demi-finales... et au Chili.

Les tirs au but, un exercice qui ne réussit plus au Sénégal

Après la CAN senior et l'échec des U17, le Sénégal a une nouvelle fois chuté aux tirs au but, cette fois en quart de finale face au Nigeria. Aucun but n'a été inscrit durant les 120 minutes, mais comme un air de déjà-vu, les Lionceaux se sont effondrés lors de la séance (3-1 tab).

Pourtant, les occasions n'ont pas manqué : la tête de Cheikh Thiam sur le poteau (42e), la tentative de Mame Mor Faye (108e), ou encore les percées de Diouck et Konaté. Mais seuls les regrets ont été au rendez-vous. Trois échecs sur quatre tentatives, dont un tir sur la barre signé Konaté, et un nouvel échec à la loterie.

En face, les Nigérians ont affiché un sang-froid implacable. Chukwu, Ayuma et Benjamin ont transformé sans trembler. Résultat : une 14e qualification pour une Coupe du Monde U20, record africain, et une confirmation que les Flying Eagles savent voler haut dans les moments décisifs.

L'Afrique du Sud dans la douleur, mais au rendez-vous

Dernier qualifié du quatuor africain, l'Afrique du Sud a arraché son billet après prolongation face à une solide équipe de la RD Congo (1-0 a.p.). Dominés par la puissance physique des Léopards et souvent acculés dans leur camp, les Amajita ont fini par frapper au bon moment.

Dans le temps additionnel de la première prolongation, Shakeel April a trouvé Thabang Mahlangu, qui n'a eu qu'à conclure du plat du pied au second poteau (105e+4). Une délivrance après une succession d'occasions manquées de part et d'autre, et une bataille rude à chaque duel.

Portée par un bloc compact et un mental à toute épreuve, la sélection sud-africaine rejoint ainsi l'élite mondiale. Pour la RD Congo, c'est une sortie frustrante, tant l'équipe de Guy Bukasa a montré du caractère et des intentions.