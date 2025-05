Cote d'Ivoire: Tidjane Thiam démissionne de la présidence du PDCI

L'opposant ivoirien Tidjane Thiam a annoncé sa démission de son poste de président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Il a évoqué « un climat politique interne ne permettant pas de remplir sa mission de manière sereine », tout en assurant de continuer la bataille pour la présidentielle.

« Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti », a annoncé Tidjane Thiam. Il a renoncé, a-t-il dit, à sa fonction dans le but de préserver l'unité et la cohésion du parti.

En effet, Tidjane Thiam fait face depuis sa radiation des listes électorales à une contestation croissante, alimentée par des doutes sur son poste à la présidence du PDCI. Son statut est contesté en justice par plusieurs cadres du parti, qui l'accusent de ne pas remplir les conditions d'ancienneté et d'exclusivité nationale requises pour diriger le parti au moment du congrès extraordinaire tenu en 2023.

« Depuis plusieurs mois, le PDCI et moi-même sommes victimes d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux. Orchestré dans l'ombre mais porté à visage découvert par des personnes manipulées avec pour seul objectif de nous écarter de la vie publique et politique. On veut m'écarter du pouvoir démocratique. Mes adversaires veulent m'éliminer, non par le pouvoir de leurs idées, mais par la persécution et l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et partisanes », a déclaré Tidjane Thiam dans un communiqué.

Cette décision ne signifie cependant pas que Tidjane Thiam a renoncé à la bataille pour la présidentielle. « Cette décision ne change rien à l'engagement que j'avais pris de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 », a-t-il précisé, tout en laissant entendre qu'il compte de nouveau être candidat à cette même fonction. « Je sais que vous m'accorderez de nouveau votre confiance sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais bel et bien Ivoirien », a-t-il esperé.

L'intérim à la tête du PDCI sera assuré conformément aux textes par le doyen des vice-présidents, Ernest N'koumo. Ce dernier a convoqué une réunion du bureau politique du parti au regard « de l'urgence liée à la situation politique » à six mois de l'élection présidentielle.