L'Egypte et le Maroc, deux pays d'Afrique du Nord, veulent développer leur partenariat économique pour atteindre plus facilement les marchés africains.

Une discussion a eu lieu entre le ministre égyptien de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, et son homologue marocain, Omar Hejira. L'Egypte et le Maroc veulent augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. « L'investissement et le commerce sont les piliers de l'avenir économique de la région », a déclaré Hassan Al-Khatib, mettant l'accent sur l'importance d'activer les accords bilatéraux et d'approfondir les relations économiques avec les pays arabes et africains.

Puis, il a souligné l'importance de la coordination pour ouvrir de nouveaux marchés aux produits égyptiens et marocains. Les secteurs les plus concernés sont le textile, l'agriculture et la pharmacie. Sur la même longueur d'ondes que son homologue égyptien, Omar Hejira a souligné l'importance d'exploiter la situation géographique privilégiée du Maroc et de l'Égypte en tant que portes d'entrée stratégiques vers les marchés africains.

Développer des chaînes d'approvisionnement

L'Égypte a une extension naturelle vers les marchés d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. Le Maroc, quant à lui, est une porte d'entrée vers les marchés d'Afrique de l'Ouest. Pour le ministre marocain, il faut une coordination entre les deux pays pour développer les chaînes d'approvisionnement et de distribution vers le continent africain, afin de servir les intérêts communs et de renforcer la présence économique arabe en Afrique.

Les deux parties ont passé en revue un certain nombre de sujets d'intérêt commun, notamment les moyens de promouvoir les investissements mutuels, de faciliter la circulation des biens et des services et de mettre en place des mécanismes de coopération dans des secteurs stratégiques. Elles ont également échangé sur la possibilité de signer un protocole d'accord conjoint afin d'établir un cadre institutionnel pour la coopération entre les deux ministères, ce qui contribuera à créer un environnement favorable pour attirer les investissements et encourager les échanges commerciaux.