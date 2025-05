Afrique: Les deux banques algériennes en Mauritanie et au Sénégal, un atout pour l'intégration économique africaine

Alger — Les participants au Forum africain d'investissement et du commerce (AFIC), ont mis en avant, dimanche à Alger, l'apport des deux banques algériennes activant en Mauritanie et au Sénégal, et qui représentent un atout pour l'intégration économique africaine, soulignant, d'autre part, la nouvelle dynamique que connaissent le partenariat et la coopération économique entre l'Algérie et les pays du continent dans divers secteurs.

Lors de la deuxième et dernière journée de cette rencontre, organisée par le Centre Arabo-africain pour l'investissement et le développement (CAAID), avec la participation de près 1000 opérateurs issus de 43 pays, les intervenants ont souligné la contribution de l'ABS Bank au Sénégal (Algerian Bank of Senegal), et de l'AUB (Algerian Union Bank) en Mauritanie, au renforcement de la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et ces deux pays, ce qui constitue "un atout de plus pour l'intégration africaine".

A ce propos, le président du CAAID, Amine Boutalbi, s'est félicité de la participation des deux banques algériennes, implantées au Sénégal et en Mauritanie, à ce forum, ce qui témoigne du "renforcement de la coopération économique africaine".

Il a par ailleurs, souligné l'importance de ce forum dans la promotion des échanges entre investisseurs, entrepreneurs et porteurs de projets, de manière à appuyer l'intégration des économies africaines et à promouvoir le commerce intracontinental,

Le forum offre, selon lui, aux jeunes porteurs de projets innovants africains et de la Diaspora, l'opportunité de se rapprocher des institutions bancaires nationales et internationales afin d'examiner les possibilités de financement et de concrétisation de leurs projets.

M. Boutalbi a également rappelé la "participation remarquable" de la Banque Islamique de développement (BID), de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), et de la Banque Africaine d'Import-Export au forum, soulignant que la facilitation des procédures et l'adoption de solutions novatrices dans le domaine de l'investissement demeurent l'unique voie pour promouvoir les exportations algériennes, ce qui renforcera la présence des produits algériens à l'échelle internationale.

Pour sa part, le Directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques au ministère des Affaires étrangères, Rabah Fassih, a mis en avant l'importance de la coopération algérienne avec les autres pays africains, précisant que le partenariat de l'Algérie avec le continent connaîtra une impulsion accrue cette année, dans le contexte d'un certain nombre d'événements économiques majeurs prévus.

Dans une déclaration à la presse, le responsable a souligné que cette dynamique sera le reflet de l'organisation de la 7e édition de la foire consacrée aux produits algériens à Nouakchott, en Mauritanie, prévue durant le mois courant, de la Foire Internationale d'Alger (FIA) en juin, et de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), que la capitale algérienne accueillera septembre prochain.

M. Fassih a affirmé que ces manifestations "témoignent de la volonté de l'Algérie d'investir les marchés étrangers et, en contrepartie, d'encourager et d'attirer les investissements étrangers" vers l'Algérie.

Les perspectives de la coopération économique entre l'Algérie et l'Ouganda ont été passées en revue lors de la 11e édition de l'AFIC où l'accent a été mis sur l'importance des opportunités d'investissement dont disposent les deux pays dans plusieurs secteurs, notamment dans les domaines de l'industrie manufacturière, des énergies renouvelables, de l'agriculture et des services.

Les intervenants ont fait état d'une amélioration significative du climat des affaires dans les deux pays où il y a un assouplissement des procédures de réalisation des projets, à la faveur des différentes facilitations dans les domaines législatif et fiscal, mais également de l'accompagnement bancaire des projets d'investissement.

A cette occasion, les représentants de l'Autorité ougandaise d'investissement présents à cette rencontre ont mis l'accent sur les atouts que recèlent leur pays, riche en ressources naturelles, notamment dans les secteurs des mines, de l'énergie et du tourisme, mettant en avant la dynamique que connaît l'industrie manufacturière ainsi que les services, à l'instar des technologies de la communication.

Pour sa part, Julius Joshua Kivuna, chef de mission adjoint à l'ambassade d'Ouganda en Algérie a abordé les opportunités de partenariat avec l'Algérie, soulignant la volonté de l'Ouganda d'oeuvrer à la concrétisation des projets bilatéraux dans les domaines du commerce et de l'investissement, particulièrement dans les filières agricoles, à l'instar du coton, des produits laitiers et du café ainsi que la transformation des produits agricoles, notamment les fruits tropicaux.

A cet égard, M. Kivuna a rappelé les facilitations fiscales offertes aux porteurs de projets dans le cadre des mécanismes d'investissement encadrés par l'AAPI et le guichet unique où toutes les procédures sont effectuées.

En marge du forum, plusieurs rencontres d'affaires bilatérales ont eu lieu entre les entreprises algériennes et leurs homologues ougandaises pour examiner l'établissement de partenariats d'investissement et de commerce dans les deux pays, et dans différents secteurs. Parmi les secteurs évoqués lors de ces rencontres d'affaires bilatérales figurent l'industrie manufacturière, la numérisation, les banques, les services et le tourisme.

Pour rappel, le programme de la 11e édition de l'AFIC comprend une série d'événements, notamment des conférences et des ateliers organisés en présentiel et en visioconférence, en sus d'un salon économique organisé également à cette occasion.

Le salon qui s'est tenu avec la participation d'entreprises, nationales et étrangères, a couvert les domaines de l'exportation, du commerce, de l'agriculture, des industries agroalimentaires, du tourisme, des services, des technologies, de la transition numérique, de l'énergie et des énergies renouvelables, outre le bâtiment, les travaux publics, l'industrie pharmaceutique, l'investissement, la finance, le transport et l'environnement.