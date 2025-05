Tunisie: Ministre de l'emploi - 20.000 recrutements prévus dans la fonction publique en 2026

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued a annoncé, lundi, que le nombre des affectations dans la fonction publique dépassera 20 mille en 2026, afin de combler les postes vacants, selon les recommandations du Président de la République.

Le Conseil national des régions auront un droit de regard et statueront sur le plan de développement et les propositions de création de centres de formation, a déclaré Chaoued à la TAP lors d'une visite de travail dans le gouvernorat de Béja, révélant que le ministère prévoit de revoir les programmes de certains centres de formation à l'instar de celui du centre de la jeune fille rurale, qui ne sont plus conformes aux besoins actuels du marché de l'emploi et d'introduire de nouvelles spécialités,

Le ministre a souligné que sa visite à Béja a pour but de prendre des décisions concernant les projets en suspens, notamment le centre de Tibar, qui est en suspens depuis 2021, annonçant dans un contexte qu'une nouvelle direction régionale pour la formation professionnelle et l'emploi sera créée à Béja.

Il a ajouté que le centre de formation de Béja a bénéficié d'une enveloppe de plus d'un million de dinars et poursuivra sa rénovation jusqu'au début de l'année prochaine, indiquant qu'il comprendra pour la première fois en Tunisie la spécialisation des mécaniciens automobiles dans les moteurs de voitures à double puissance (électricité et essence) et comportera des spécialisations adaptées aux besoins de l'économie de la région.