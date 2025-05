Tunisie: CAB - Section Boxe - Ça attire garçons et filles

Malgré le peu de moyens dont bénéficie la boxe au CAB, cette discipline a toujours donné des satisfactions.

La boxe n'est pas exclusivement masculine chez les Cabistes. Elle compte près de 70 licenciés entre garçons et filles répartis dans les catégories Écoles, Minimes, Cadets, Juniors, Séniors A et Séniors B, nous apprend Ali Matri, entraîneur de ladite discipline. Chez les Séniors, il y a lieu de citer notamment Abderrahmane Farhani(86 kg), Wassim Hzami (54kg), Issam Tounsi (57kg), Mehdi Ben Jemaa (60kg), Sofiene Mahjbia (75kg), ou encore Mohamed Ali Bourchada (71kg) qui relèvent respectivement des catégories des poids lourd, coq, plume, léger, moyen et welters.

« Toutefois le pugiliste qui excelle le plus, depuis la saison passée, est Mossab El May, un jeune junior qu'on ne peut ne pas nommer. Il se trouve malheureusement blessé et sera privé de compétition», ajoute l'entraîneur Ali Matri. Chez les plus jeunes, les Écoles plus précisément, Jihad Saidani, natif de 2013, est promis à un bel avenir. « Jihad est un jeune boxeur courageux, talentueux et passionné à la fois. Chez les Minimes, Ali Gabtni et Wajdane Gabtni( frère et soeur) ainsi que Ali Mechergui et Badis Ben Amor ne manquent pas de talent également.

On attend beaucoup de ce beau monde pour les prochaines compétitions qui se dérouleront à la Cité Olympique», enchaîne notre interlocuteur. Aussi faut- il rappeler que la Ligue Nord est constituée d'équipes qui ne manquent pas d'ambition non plus pour accéder en championnat national comme Jendouba, Béja, Mateur, Menzel Bourguiba, Boussalem, Dahmnani ou encore Balta.

Lina Dhaouadi, une vraie championne!

Chez les filles, Lina Dhaouadi ( poids 50kg) est la pugiliste la plus en vue dans sa catégorie. Ce n'est pas un hasard si elle a été convoquée en Équipe Nationale pour participer en Coupe d'Afrique, prévue en Guinée Conakry du 16 au 26 mai courant selon son entraîneur. Au CAB, il y a certes Lina Dhaouadi mais il ne faut pas oublier non plus Ranim Laamari qui disputera la finale régionale ce 18 mai à la Cité Olympique et, de ce fait, elle est qualifiée d'office en championnat national à partir du mois de juin. On retrouvera ainsi les qualifiés (es) des autres Ligues, des équipes comme le CSS, l'EST, la Garde Nationale, Gafsa, le ST, la Brigade d'Ordre Public (BOP de Bouchoucha)... Là, les pugilistes doivent se surpasser pour réaliser des performances!