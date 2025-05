Tunisie: Retour sur la 23e édition du Festival Abdelaziz El Agrebi du Théatre - Le public était au rendez-vous !

Pendant six jours, les voix d'Aziza Boulabiar, Mohamed Taoufik El Khalfaoui, Habiba Jendoubi, Salah Mseddek, Siham Mseddek, Hammadi El Mezzi, et Dalila Meftahi, entre autres, ont ravivé l'histoire du quatrième art, partageant avec le public des moments inédits de leurs carrières, entre anecdotes, émotions et réflexions sur les enjeux actuels du théâtre.

Le public était au rendez-vous pour la relance du Festival Abdelaziz El Agrebi du Théâtre à la maison de la culture Douar Hicher, interrompu pendant 6 années. Avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, l'Association Sadaq Al-Ikhaa pour le théâtre a remis au jour ce festival de proximité, fondé il y a une trentaine d'années, pour une 23e édition qui s'est tenue du 26 avril au 3 mai 2025.

Sous le slogan : «Un retour fort, une créativité renouvelée», cette édition a mis à l'honneur la mémoire du théatre tunisien avec la participation de différentes compagnies tunisiennes et autres comédiens et metteurs en scène.

Cette reprise du festival a constitué un nouvel hommage à l'homme de théâtre dont il porte le nom : Mohamed Abdelaziz Agrebi, comédien, metteur en scène, professeur et formateur qui a été un pilier de la Troupe de la Ville de Tunis, il compte parmi les figures emblématiques du 4e art en Tunisie.

Venus nombreux, les habitants de la ville et ses alentours ont pu profiter d'un programme consistant fait de représentations théâtrales pour adultes et pour enfants, de présentations de parcours d'hommes et femmes de théâtre tunisiens dans la section «Masirati» qui a marqué dans cette édition par son intensité humaine et sa portée mémorielle, de rencontres culturelles, d'un salon national de l'artisanat, de différents ateliers et stages et d'une session d'hommages à des figures emblématiques du théâtre tunisien qui a inclus Bechir Gheriani, Abderrahmen Mahmoud, Mounir Argui, Nissaf Ben Hafsia, Jamila Chihi et Bahri Rahali.

Parmi les moments forts du festival, la section «Masirati», animée par l'homme de théâtre Taher Redhouani, qui a offert une scène de témoignages vivants. Pendant six jours, les voix d' Aziza Boulabiar, Mohamed Taoufik El Khalfaoui, Habiba Jendoubi, Salah Mseddek, Sihem Mseddek, Hammadi Mezzi, et Dalila Meftahi, entre autres, ont ravivé l'histoire du quatrième art, partageant avec le public des moments inédits de leurs carrières, entre anecdotes, émotions et réflexions sur les enjeux actuels du théâtre.

La clôture, qui a eu lieu le 3 mai 2025, a vu la représentation de la pièce «Ma Yrawich» (Ils ne voient pas), un spectacle de marionnettes signé Mounir El Argui et produit par le Centre national des arts de la marionnette.

Le directeur du festival, Rached Belham, a salué le succès de cette édition, affirmant une volonté d'ouverture plus grande sur les jeunes créateurs, le théâtre alternatif et l'innovation artistique, afin de renforcer le dynamisme culturel de la région.