Tunisie: Journée nationale d'information sur « la famille et la prévention des risques des stupéfiants » sur l'Avenue Habib Bourguiba

A l'occasion de la célébration par la Tunisie de la journée internationale des familles, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Agées organise, le jeudi 15 mai 2025, une journée nationale d'information sur « la famille et la prévention des risques de la drogue » dans la capitale et dans tous les gouvernorats, avec la participation des intervenants concernés et des institutions partenaires ainsi que de représentants des médias et d'experts dans le domaine.

La manifestation se déroulera sur l'avenue Habib Bourguiba où une tente sera installée. Des communications seront données sur les risques liés à la drogue, outre les questions liées à la famille, la prévention et la survie face à la toxicomanie, les rôles de l'institution sécuritaire et des institutions sportives et de la jeunesse ainsi que les meilleures pratiques préventives aux niveau psychologique et social, le rôle de la famille dans le dépistage précoce, l'importance de l'éducation à la prévention de la toxicomanie, et les stratégies d'accompagnement pour prévenir la toxicomanie.

Le programme de cette journée d'information comprend des ateliers de sensibilisation pour les familles et les enfants et des événements parallèles pour promouvoir l'engagement des citoyens dans l'effort national de prévention des dangers de la drogue, selon un communiqué publié lundi par le ministère de la Famille.

À cette occasion, un certain nombre d'artistes, de professionnels des médias, d'athlètes, de créateurs et de créateurs de contenu seront honorés pour leur précieuse contribution à l'effort national de sensibilisation aux dangers des drogues sous le slogan #SayNoToDrugs.

Cette journée nationale de la famille, qui se tiendra parallèlement dans toutes les gouvernorats, s'inscrit dans la droite ligne des choix présidentiels relatifs au renforcement des efforts nationaux de prévention des phénomènes et comportements à risque, et dans le cadre de l'initiative participative nationale de prévention des dangers de la drogue, que le ministère de la Famille coordonne depuis le début du mois de mars.