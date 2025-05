Tunisie: Incubateur «Lab'ess» - Promotion des projets à impact environnemental

L'incubateur a lancé un appel à candidatures pour des projets à portée environnementale, et ce, jusqu'au 25 mai. Un accompagnement et un soutien technique et financier sont prévus.

Dans un contexte de transition environnementale cruciale pour la Tunisie, le programme d'incubation de Lab'ess tend à soutenir des entrepreneurs, en leur offrant un accompagnement technique et financier pour maximiser l'impact positif de leurs initiatives sur la durabilité environnementale et économique.

Le programme d'incubation de Lab'ess se vante de permettre de booster ces projets à travers l'accompagnement et le financement. Ce cursus s'adresse aux entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes et viables face aux problèmes environnementaux.

Le programme s'articule autour de plusieurs axes, dont celui de formations complètes incluant des formations pratiques en lien avec l'entrepreneuriat à impact environnemental, ainsi que des modules dédiés aux enjeux de durabilité économique, au marketing et à la recherche de financement. Un accompagnement individuel et personnalisé par l'équipe de Lab'ess et de coachs spécialisés. Le programme permet également une mise en réseau avec des partenaires spécialisés en entrepreneuriat et en financement, accompagné d'une série d'événements de networking sous divers formats. Et un financement allant jusqu'à 37.000 TND par projet sera accordé sous forme de prêt d'honneur. Une évaluation de l'impact est prévue, avec des outils pour mesurer l'impact environnemental des projets en collaboration avec des experts.

Ce dispositif d'accompagnement profite du soutien de Greenov'i, projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Citet et le ministère de l'Economie et de la Planification, dans le cadre de son appel à projets Lead4Green. Ce soutien financier est à hauteur de 396.000€. Lab'ess lance un appel à candidatures pour sélectionner 8 entrepreneur.es à impact qui bénéficieront des avantages de ce programme d'incubation de 5 mois. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 25 mai.