Tunisie: Le pays dans le « Digital Evolution Index 2025 » - Un saut qualitatif bien mérité

La transformation numérique de la Tunisie s'accélère, consolidant sa place parmi les acteurs majeurs du continent africain.

Dans l'édition 2025 du « Digital Evolution Index » (DEI), la Tunisie a franchi un nouveau cap en se classant au 79ᵉ rang mondial et au 4ᵉ rang africain. Cette performance remarquable illustre les efforts soutenus du pays pour renforcer ses infrastructures numériques et mettre en place des politiques favorables à la transition numérique.

Le « Digital Evolution Index » évalue les pays en fonction de plusieurs critères clés : l'adoption des technologies numériques, la connectivité, l'accessibilité des services en ligne et l'innovation dans le secteur technologique. En atteignant le 79ᵉ rang mondial, la Tunisie se distingue parmi les pays qui connaissent une croissance numérique accélérée. Cela reflète non seulement une amélioration notable de la connectivité et de l'accès aux services numériques, mais aussi une stratégie politique claire visant à intégrer davantage la Tunisie dans l'économie numérique mondiale.

Des progrès dans les infrastructures numériques

Un des moteurs majeurs de cette progression est l'amélioration des infrastructures numériques du pays. La Tunisie a considérablement élargi l'accès à Internet haut débit et déployé des technologies avancées comme l'Internet des objets (IoT). Ces initiatives ont permis de surmonter une partie de la fracture numérique, notamment dans les régions rurales, et d'améliorer l'accès aux services en ligne pour la population. Le soutien à l'innovation et aux start-up technologiques a également été un levier important. Le pays a mis en place des zones d'innovation et des programmes favorisant l'émergence de « smart cities », tout en attirant des investissements étrangers dans le secteur des technologies.

Ces actions ont permis à la Tunisie de renforcer sa position en tant que hub numérique en Afrique du Nord.

Avec son classement au 4ᵉ rang africain, la Tunisie se distingue comme un des leaders numériques du continent. Elle devance de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, grâce à une combinaison de politiques publiques favorables et à un cadre législatif qui soutient l'innovation. En outre, la formation joue un rôle clé dans cette réussite. Le pays a intégré le numérique dans ses programmes éducatifs et forme chaque année de plus en plus de jeunes talents dans le domaine technologique. Ces efforts contribuent à la création d'une main-d'œuvre qualifiée, indispensable pour soutenir la croissance du secteur numérique.

Ce qui reste à faire

Malgré ces progrès impressionnants, plusieurs défis restent à relever. L'un des obstacles majeurs est l'adoption des technologies numériques par une partie de la population, en particulier dans les zones rurales où la fracture numérique demeure importante. La Tunisie doit aussi continuer à investir dans des infrastructures de cybersécurité pour garantir la confiance des utilisateurs et des entreprises dans les plateformes numériques.

Un autre défi important est la digitalisation des entreprises. Si les entreprises tunisiennes font des progrès dans leur adoption des technologies, il reste encore des efforts à fournir pour intégrer des solutions innovantes comme l'intelligence artificielle ou la blockchain, en particulier dans les secteurs traditionnels de l'économie, tels que l'industrie et l'agriculture.

En 2025, la Tunisie se positionne comme un modèle de transformation numérique en Afrique, avec une stratégie claire qui repose sur des investissements dans les infrastructures, la formation et l'innovation. Le pays est bien parti pour renforcer son rôle de leader régional et contribuer activement à l'écosystème numérique africain. Les prochaines étapes consisteront à accélérer la transition numérique des entreprises et à promouvoir l'inclusion numérique pour garantir que tous les citoyens bénéficient des opportunités offertes par le numérique.