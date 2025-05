Madagascar: Les recettes en baisse de la vanille et du clou de girofle tirent les exportations vers le bas

Des exportations en baisse de 11,9 % en un an : ces mauvais résultats interviennent alors que l'incertitude demeure quant à la politique commerciale que les États-Unis entendent mener avec Madagascar.

À Madagascar, les exportations ont baissé de 11,9 % en un an, selon la dernière note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du pays il y a quelques jours. En cause, notamment, les difficultés rencontrées par deux produits de rente emblématiques de la Grande Île : la vanille et le clou de girofle.

Les recettes issues des exportations de vanille ont baissé de 45 % au premier trimestre 2025 par rapport à la même période l'année dernière. Si en un an, le prix de cet épice est resté stable - autour de 47 dollars US le kilo - le volume des ventes a en revanche chuté dans un contexte où l'offre mondiale est bien plus élevée que la demande. En mars, les autorités estimaient ainsi que 1 000 tonnes de vanille étaient stockées à Madagascar, en attente d'être exportées.

Le secteur, dont 70 % de la production est destinée aux États-Unis, attend fébrilement l'issue des négociations menées par le gouvernement malgache avec l'administration Trump pour faire annuler les droits de douane américains à 47 % décidés début avril mais suspendus depuis.

Seul le cobalt tire son épingle du jeu

Dans sa note de conjoncture, la Banque centrale de Madagascar pointe également une diminution de moitié, en valeur, des exportations de girofle.

En cause : une baisse de la production nationale attribuée à de mauvaises conditions climatiques. Parmi les principaux produits malgaches, seul le cobalt tire son épingle du jeu, avec une augmentation des exportations de 28 % en valeur sur un an.