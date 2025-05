Afrique: Meilleur habit traditionnel africain - Lamis Redissi Miss Monde 2025 lauréate du premier prix

Lamis Redissi, Miss Tunisie 2025, a remporté le premier prix du meilleur habit traditionnel du Continent africain à la 72ᵉ édition de Miss World qui se déroule du 4 au 31 mai 2025 dans l'État du Telangana, en Inde.

Des candidates de 109 pays ont participé à la cérémonie d'ouverture du prestigieux concours de Miss World 2025 a eu lieu, dimanche, au stade de Hedarabad.

Lors de cette 72ᵉ édition du prestigieux concours Monde, la Tunisie a brillé grâce à la Miss Redissi, originaire de Mahres, née et ayant grandi à Djerba, a annoncé le comité d'organisation du concours miss Tunise.

Lamis Redissi a remporté le premier prix du meilleur habit traditionnel du continent africain, parmi 109 candidates venues du monde entier », indique la même source dans un communiqué parvenu à l'agence TAP, ce lundi 12 mai.

« La tenue récompensée est une création de la styliste tunisienne Sonia Lenda Koubaa qui a su marier avec finesse le design contemporain et les racines du patrimoine tunisien. Lamis Redissi a porté cette œuvre avec « le kabous » (chapeau traditionnel) de la ville de Mahres, symbole fort de son identité. »

Dans une déclaration à l'agence TAP, la styliste Sonia Lenda Koubaa à l'origine de cette distinction internationale, a présenté la pièce primée, sous forme de « Cape » à travers lequel elle a voulu « tisser une mémoire collective », dit-elle.

Experte en stylisme modélisme et confection forte d'une expérience de plus de 30 ans, Lenda Koubaa assure une création composée de tissus qu'elle a récoltée au fil des dix dernières années, avant d'en faire finalement une tenue.Elle y a dessiné un olivier symbole de paix et de résilience, une jarre djerbienne débordant d'oranges, fruit de notre terre généreuse-et les remparts de Sfax, témoin de notre histoire ».

« Le kabous » traditionnel de Mahres, est une pièce unique, vieille de 10 ans, faite d'un tissu en noir décorées de pièces dorées largement utilisées dans les costumes traditionnels du patrimoine national.

L'association Tej qui organise le concours Miss Tunisie, évoque « un succès qui reflète aussi son engagement sous la présidence présidence de Aida Antar et de la présidente de Miss Sfax, Aida Kchaou, qui œuvrent à valoriser la beauté, la culture et le savoir-faire tunisien sur la scène internationale ».

Miss Tunisie n'est pas seulement un concours de beauté, mais surtout une plateforme de rayonnement culturel et d'engagement sociétal qui accompagne de jeunes femmes tunisiennes à fort potentiel dans leur développement personnel et leur mission citoyenne, a récemment déclaré Aida Antar présidence du concours miss Tunisie depuis sa création il y a trente ans.

Elue Miss Tunisie 2025 lors d'une cérémonie organisée le 2é février à la Cité de la culture, Lamis Redissi, 23 ans, est originaire de l'Ile de Djerba. Elle a été sélectionnée parmi 17 candidates représentants les différents gouvernorats du pays et autres issues de la diaspora tunisienne en Allemagne et en France.

Lamis Redissi est diplômée en Master de recherche en marketing à l'IHEC Carthage et est aussi une athlète accomplie, ceinture noire de karaté, membre de l'équipe nationale tunisienne, et médaillée à l'échelle africaine et internationale.

Miss Tunisie 2025 est engagée dans des projets citoyens dans les secteurs de l'environnement et culturel à travers notamment « Beauty With a Purpose », programme mondial phare du concours Miss World.

Le site du concours Miss World a présenté les candidates qui ont défilés dans de superbes costumes traditionnels qui mettent en valeur la richesse du patrimoine de leur pays. Véritable célébration de l'unité dans la diversité, la cérémonie où chaque tenue raconte une histoire unique et des traditions intemporelles, a permis de découvrir des broderies complexes aux couleurs vivres et aux motifs symboliques.

La 72ᵉ édition de Miss World qui se déroule du 4 au 31 mai 2025 dans l'État du Telangana, met en valeur le riche patrimoine et la vision globale du plus jeune État indien.

La Miss Monde 2024 Krystyna Pyszkova, Miss République tchèque, remettra la couronne à la future lauréate lors d'une cérémonie prévue le 31 mai, à Hyderabad.