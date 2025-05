Ile Maurice: Medine trace sa route malgré les vents contraires

Malgré un environnement opérationnel complexe, Medine parvient à maintenir le cap et à afficher des résultats financiers marquants pour les neuf premiers mois de son exercice 2024-25. À fin mars, le groupe enregistre des revenus de Rs 2,22 milliards et des profits opérationnels (EBITDA) de Rs 432 millions, portés par la résilience de ses activités et la progression de plusieurs chantiers stratégiques. Le groupe anticipe ainsi un rebond à moyen terme grâce à la concrétisation de ces projets.

Le segment agro-industriel présente des résultats contrastés. L'activité non-sucre progresse nettement, avec une hausse de près de 50 % de la production vivrière pour atteindre 3 365 tonnes, en phase avec les objectifs du groupe en matière de sécurité alimentaire. À l'inverse, le secteur sucrier subit l'impact des restrictions nationales d'irrigation et de conditions climatiques défavorables, entraînant une baisse de 17 % de la récolte de canne à sucre. Cette diminution, combinée à la chute du prix de la tonne de sucre à Rs 24 060, pèse sur les résultats du segment, dont les revenus s'élèvent à Rs 722 millions et les profits opérationnels à Rs 154 millions.

Le segment Build & Leasecontinue d'afficher une bonne dynamique, avec une hausse de 28 % des revenus pour atteindre Rs 350 millions. Les profits opérationnels progressent de 9 %, à Rs 214 millions. Le centre commercial de Cascavelle est quasi occupé, tandis que les espacesbureaux enregistrent une amélioration du taux d'occupation sur un an. Dans le secteur des loisirs, Casela enregistre une progression de 22 % de ses revenus. La fréquentation est également en légère hausse, avec 231 000 visiteurs recensés. La part des touristes atteint désormais près de 79 %.

Le segment Éducation maintient une forte dynamique, avec des revenus en hausse de 59 % et des bénéfices opérationnels plus que doublés pour atteindre Rs 22 millions. Les nouveaux partenariats avec l'Université de Swansea et le Vellore Institute of Technology soutiennent la croissance des inscriptions, tandis que les résidences étudiantes affichent un taux d'occupation solide.

Dans le segment des Ventes immobilières, les revenus ont chuté à Rs 456 millions, en raison de l'absence de livraisons importantes de projets comparables aux morcellements Serenis et Oceanside, achevés l'année dernière.

«Les neuf derniers mois ont été marqués par des délais liés à l'obtention des permis pour les ventes immobilières, ce qui a temporairement freiné notre performance globale. Néanmoins, nous restons confiants que ces retards seront rattrapés dans les mois à venir. Par ailleurs, des projets d'envergure tels que l'extension du Cascavelle Shopping Mall, la construction du nouvel hôpital privé et le West Link (la nouvelle route de l'Ouest) progressent de manière satisfaisante. Ces initiatives sont appelées à transformer en profondeur la région Ouest au cours des douze prochains mois», indique Dhiren Ponnusamy, Chief Executive Officer de Medine.

Medine poursuit également le développement de ses pôles d'activité. Le groupe a récemment établi un partenariat stratégique avec Reynaud Les Halles, un acteur clé de la distribution de produits alimentaires de qualité à Maurice. Ce rapprochement vise à enrichir l'offre agroalimentaire du groupe en alliant son ancrage agricole historique à l'expertise commerciale de Reynaud Les Halles, afin d'offrir aux professionnels une gamme plus large et mieux intégrée de produits de qualité. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie verticale «de la fourche à la fourchette», avec pour objectif de créer une chaîne d'approvisionnement locale et durable.