Algérie: Laghouat - Mme Hamlaoui appelle à consolider l'unité nationale pour faire face aux défis actuels

Laghouat — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a appelé, lundi depuis la wilaya de Laghouat, à la consolidation de l'unité nationale pour faire face aux défis actuels.

S'exprimant lors d'une rencontre interactive et consultative avec les acteurs de la société civile de la wilaya, Mme Hamlaoui a mis en avant la nécessité de "renforcer l'unité nationale pour faire face aux défis auxquels fait face actuellement la société", soutenant que la société civile est "un partenaire essentiel dans l'édification d'une Algérie victorieuse, avec l'existence d'institutions fortes, d'une armée solide et d'un peuple conscient de son avenir".

Soulignant l'importance de l'implication de la société civile dans le développement national, à travers la dynamisation des mécanismes de communication sociétale et l'adoption d'un discours associatif constructif, la présidente de l'ONSC a indiqué que cette instance constitutionnelle s'attèle, en tant que "trait d'union efficace" entre l'administration centrale et la société civile, à être à la hauteur des attentes du citoyen et à accompagner les initiatives associatives sérieuses, notamment celles allant dans le sens du renforcement des valeurs nationales et du sens de la citoyenneté.

Elle a mis en avant, par ailleurs, l'histoire révolutionnaire et de résistance de la wilaya de Laghouat, symbole de lutte contre le joug colonial et ses convoitises, ajoutant que l'Algérie, qui a combattu hier le colonialisme, avance à pas surs sur la voie de la croissance économique et du développement national global.

Au terme de son intervention, Mme Hamlaoui a appelé à l'adhésion autour des institutions de l'Etat, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avant d'ajouter que "le pays a besoin plus que jamais d'une société civile active, vigilante et entreprenante".

La présidente de l'ONSC a présidé une autre rencontre avec les représentantes de la société civile de la wilaya de Laghouat, lors de laquelle elle a abordé les voies de consolidation du rôle de la femme dans l'action associative et de développement, et a pris connaissance de leurs préoccupations et aspirations.