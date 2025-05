Algérie: Belmehdi souligne depuis Tissemsilt l'importance de s'attacher à la référence religieuse nationale pour faire face aux défis

Tissemsilt — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné, lundi soir à Tissemsilt, l'importance de l'attachement à la référence religieuse nationale, fondée sur la modération et le juste milieu, pour faire face aux divers défis auxquels est confronté le pays.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a affirmé que "le maintien de notre référence religieuse authentique, fondée sur la modération et l'équilibre, permet à notre pays de surmonter les défis actuels, de renforcer l'unité du peuple algérien, et de faire échec aux tentatives désespérées visant à porter atteinte à l'identité et à la cohésion de notre nation".

Belmehdi a également rappelé le rôle central et fondamental des institutions religieuses et des mosquées en Algérie dans l'encadrement du culte selon la référence religieuse nationale, soulignant que "c'est à travers cette modération, cet équilibre et cette référence spirituelle authentique que nous pouvons faire face aux phénomènes étrangers à notre société, tels que la violence, l'extrémisme et le fanatisme".

Au cours de cette visite, le ministre a inauguré la mosquée "Saad Ibn Mouadh" et a inspecté le chantier de construction d'une mosquée dans le quartier des 400 logements du chef-lieu de la wilaya.

Il a également visité le chantier de la mosquée "Abou El Abbas El Wancharissi" au douar Ouled Ali (commune de Lardjem), en plus d'une visite à la zaouïa Sidi Ali El Hadj dans la même région, où étudient des élèves venus de diverses régions du pays ainsi que de pays africains. Un exposé lui a été présenté sur le projet de construction d'une mosquée au sein de cette zaouïa.

Plus tôt dans la journée, M. Belmehdi avait présidé la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du colloque international sur la personnalité de Ahmed Benyahia El Wancharissi, organisée sur deux jours par l'université de Tissemsilt, qui porte son nom, en partenariat avec l'université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed" et le Haut Conseil Islamique.