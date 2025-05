Algérie: Transformation numérique - Les acquis du pays lui ouvrent la voie du leadership continental

Alger — Le Haut-commissaire à la numérisation avec rang de ministre, Mme Meriem Benmouloud a affirmé, lundi à Alger, que les acquis dont dispose l'Algérie lui ouvrent la voie pour atteindre le leadership continental en matière de transformation numérique à l'horizon 2030.

Dans une déclaration en marge d'une journée d'information consacrée à l'annonce officielle du contenu de la Stratégie nationale de la transformation numérique en Algérie, Mme Benmouloud a souligné que l'Algérie "a réussi à réaliser de multiples acquis qui lui permettent d'atteindre le leadership continental dans le domaine de la transformation numérique à l'horizon 2030, à la faveur de la stratégie adoptée".

Evoquant les deux centres de données en cours de réalisation, Mme Benmouloud a affirmé qu"'ils sont en adéquation avec la nouvelle stratégie dans son volet relatif à l'élargissement de l'infrastructure de base". Elle a indiqué que "le taux de réalisation du centre de données de Mohammadia a atteint près de 80% tandis que celui de Blida est à 50%".

La stratégie en question couvre divers domaines puisqu'elle constitue "le cadre régissant le processus de concrétisation de la transformation numérique, un projet ambitieux pour relancer les acquis de l'Algérie".

La stratégie repose sur cinq principaux axes, le premier "concerne les infrastructures de base des technologies de l'information et de la communication", incluant "les réseaux de communication, les centres de données et les équipements pour garantir une forte connectivité et un accès équitable aux services numériques. Ladite stratégie vise "à réaliser plus de cinq centres de données nationaux, en sus de la généralisation de l'utilisation du domaine dz".

Quant au deuxième axe, il porte sur "le capital humain et la formation", visant à "assurer 500.000 spécialistes activant dans les TIC, et à réduire de 40% la fuite des compétences spécialisées".

Le troisième axe, portant sur "la gouvernance numérique", se focalise sur la numérisation de l'administration publique, "l'objectif étant la numérisation complète de la gestion interne du secteur, ainsi que des procédures administratives dédiées aux citoyens et aux établissements".

Concernant le quatrième axe relatif à l"'économie numérique", il vise à "réduire les transactions en espèces et à parvenir à l'annulation du paiement en espèces pour les transactions financières dont le montant dépasse 500.000 DA". Il prévoit également de "renforcer la création de startups activant dans le domaine de la numérisation, et de faire de la numérisation un levier de création de richesse pour l'économie nationale, avec un objectif de 20% du PIB".

Le cinquième axe, relatif à la "société numérique", tend à "garantir un accès équitable et inclusif aux technologies et services numérique et à augmenter la participation des citoyens à la vie publique via l'espace numérique".

Dans le même contexte, Rabah Nassim Iklef, représentant de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), relevant de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué que la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'information "définit l'orientation de l'Etat et les objectifs stratégiques à atteindre afin de garantir une protection des systèmes d'information nationaux et des structures sensibles, d'assurer leur résilience, et partant permettre une transformation numérique sécurisée pour notre pays et protéger sa souveraineté numérique".