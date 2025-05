Afrique: Le Nigéria élimine le Sénégal au terme d'une séance de tirs au but spectaculaire

Le Nigeria a tenu bon face au Sénégal, champion en titre, pour décrocher sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025. Les Flying Eagles se sont imposés 3-1 aux tirs au but après un match nul et vierge dans le temps réglementaire et les prolongations, lundi au stade du Canal de Suez.

Les deux géants ouest-africains ont ravivé leur rivalité historique lors d'un quart de finale tendu, où les deux équipes se sont créées des occasions de but, mais n'ont finalement pas réussi à débloquer la situation après 120 minutes de jeu.

Le Nigeria, invaincu en phase de groupes, a conservé son sang-froid lors de la séance de tirs au but au cours de laquelle Precious Benjamin, Emmanuel Chukwu et Israel Ayuma ont magistralement battu le portier adverse. Le Sénégal, en revanche, a cédé sous la pression : la tentative de Pierre Dorival a été arrêtée, celle de Mame Mor Faye a été refusée et la tentative d'Ousmane Konaté a heurté la transversale.

Seydi Diouck a inscrit le seul penalty du Sénégal, mais cela n'a pas suffi à empêcher l'élimination des champions en titre.

Ce résultat marque la huitième victoire consécutive du Nigeria en quart de finale de la CAN U20 sous le format actuel. Les Nigérians accèdent désormais aux demi-finales, où ils tenteront de maintenir leur record de quarts de finale invaincus dans cette compétition.

Malgré le score final, chacune des deux équipes a eu ses temps forts dans le match. Les Nigérians Kparobo Arierhi et Divine Oliseh ont contraint le gardien sénégalais Mouhamed Sissokho à briller, tandis que le Sénégalais Cheikh Thiam a failli marquer à la 42e minute, d'une tête qui a heurté le poteau.

Au fil du match, la fatigue s'est installée, mais la détermination n'a jamais faibli dans les deux camps. Les remplacements tactiques du Nigeria, notamment l'entrée en jeu de Precious Benjamin et Rickson Mendos, ont donné un nouvel élan offensif en fin de match, tandis que le Sénégal a remanié son jeu pour trouver l'ouverture du score grâce à des joueurs comme Seydi Diouck et Mame Mor Faye.

En prolongation, le Nigeria a exercé une grosse pression sur la défense sénégalaise . La frappe enroulée de Tahir Maigana à la 106e minute a été sauvée par une belle parade de Sissokho, tandis que la frappe lointaine d'Israel Ayuma deux minutes plus tard a également nécessité l'intervention du portier sénégalais. Pourtant, malgré la domination du Nigeria en fin de match, le score n'a pas évolué.

Le gardien nigérian Ebenezer Harcourt, peu sollicité dans le match s'est illustré lors de la séance de tirs au but. Son arrêt sur le penalty de Mame Mor Faye s'est avéré déterminant pour faire pencher la balance.

Le Sénégal, qui abordait cette rencontre avec un solide bilan défensif et l'ambition de conserver son titre, a finalement été défait par la discipline et la précision du Nigeria dans les moments décisifs. Ce résultat marque également sa première défaite en match à élimination directe depuis 2017.

Après le match, le sélectionneur du Nigeria, Ladan Bosso, a salué la résilience de son équipe. « Nous nous sommes préparés à tous les scénarios, y compris les tirs au but. Je suis fier de la performance des joueurs sous pression », a-t-il déclaré.

Avec ce résultat, le Nigeria se rapproche d'un huitième titre record à la CAN U20, tandis que le Sénégal peut nourrir des regrets après une campagne âprement disputée....