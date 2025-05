Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière du marché des actions enregistre cinq journées de hausses ininterrompues.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré cinq journées de hausses ininterrompues à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 12 mai 2025.

Cette capitalisation est en effet passée de 11 206,760 milliards FCFA le mardi 6 mai 2025 à 11 399,085 milliards FCFA ce lundi 12 mai 2025, soit une augmentation de 192,325 milliards FCFA. Cette situation est induite par l'embellie des indices notamment le BRVM Composite qui a aussi enregistré autant de journées en gagnant des points. Pour la séance de ce lundi 12 mai 2025, cet indice est en hausse de 0,20% à 295,60 points contre 295,02 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,29% à 148,56 points contre 148,13 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a gagné 0,25% à 121,71 points contre 121,41points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle s'est réduite de 17,436 milliards avec une réalisation de 10 579,629 milliards FCFA contre 10 597,065 milliards FCFA le vendredi 9 mai 2025.

La même tendance baissière est notée au niveau de la valeur totale des transactions qui est passée de 1,584 milliard de FCFA la veille à 913,972 millions de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 1 075 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 11 800 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 660 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,85% à 3 975 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 4,18% à 3 365 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 3,70% à 1 560 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 2,93% à 2 320 FCFA), Banque International pour l'industrie et le commerce du Bénin (moins 2,59% à 5 460 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,09% à 9 595 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 2,09% à 4 690 FCFA).