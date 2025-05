Burkina Faso: Curage des caniveaux - Éviter d'enterrer le cadavre en laissant ses pieds dehors

Les caniveaux bouchés posent un problème majeur d'assainissement dans les villes du Burkina Faso. Une situation qui n'est pas sans conséquences, puisqu'elle provoque souvent des inondations.

Avec la saison hivernale qui s'annonce, il y a de quoi être inquiet, d'autant que de nombreux caniveaux sont bouchés. Une réalité que n'ignore pas l'autorité municipale qui, en guise de prévention, procède à leur curage. Une politique qu'il faut saluer puisqu'elle permet de débarrasser les caniveaux de tous les déchets ou obstructions, et faciliter l'écoulement des eaux de pluies.

Une action qui, au-delà de prévenir, entre autres, les inondations, permettra d'assurer l'entretien et la gestion durable des ouvrages de drainage, et de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. Aussi, elle permettra d'éviter que ces caniveaux ne soient transformés en des nids de moustiques et ou des gîtes larvaires à l'origine de certaines pathologies. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux toujours prévenir que guérir ? C'est en cela qu'il faut saluer la politique des municipalités.

Curer les caniveaux sans ramasser les ordures est un travail inachevé

Malheureusement, on constate parfois que les déchets et la boue sortis des caniveaux ne sont pas enlevés immédiatement, et sont abandonnés sur les bords des fossés. Si fait qu'avec le temps, ils se retrouvent encore dans les caniveaux d'où ils ont été extraits. Sans oublier que ces déchets, abandonnés aux bords des caniveaux, salissent la route et polluent l'environnement.

Le curage des caniveaux étant un service de continuité, les actions citoyennes qu'entreprennent les uns et les autres doivent se faire en concertation avec les services techniques des municipalités qui disposent du matériel nécessaire pour curer et enlever les déchets. Une collaboration qui sera sans doute bénéfique à tous. Dans le cas contraire, ce serait comme si l'on enterrait un cadavre en laissant ses pieds. Cela pour dire que curer les caniveaux sans ramasser les ordures est un travail inachevé.

En tous les cas, le curage des caniveaux est, sans aucun doute, coûteux pour les municipalités. Or, si les caniveaux sont bien entretenus, l'argent investi pour leur curage annuellement pourrait être réinvesti dans des projets de développement. Cela dit, la sensibilisation ne pouvant résoudre qu'en partie le problème d'insalubrité dans nos villes, il est de bon aloi d'inviter les autorités à exiger des entreprises chargées du bitumage des voies, à toujours fermer les caniveaux après les travaux.