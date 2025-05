Sénégal: Abdoulaye Sarr veut briguer la présidence de la Ligue de football de Louga

Louga — Le président de Santhiaba FC, Abdoulaye Sarr, a annoncé, lundi, sa candidature à la présidence de la Ligue régionale de football de Louga, dont l'assemblée générale est prévue avant le 2 août prochain.

Il a expliqué que c'est "pour avoir été de tous les combats menés pour hisser notre passion commune à un niveau enviable", qu'il a décidé, "après mûre réflexion", de briguer le poste.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, Sarr, manager de sports et gestionnaire de projets, a dit vouloir "apporter sa contribution pour rendre le football régional plus conquérant, attractif, résilient et auréolé de gloires partout."

Il estime que sa candidature constitue "une réponse aux défis actuels de la discipline dans la région", compte tenu de son engagement de longue date dans le football local et national.

Il a promis un mandat basé sur "la concertation, l'inclusion, l'objectivité, la reconnaissance du mérite, la démocratie et la gestion axée sur les résultats".

Il s'engage notamment à "renforcer les capacités techniques et managériales des acteurs du football régional, à organiser des compétitions dans toutes les catégories, à redynamiser le sport populaire et corporatiste et à promouvoir une politique d'autonomisation financière des clubs".

Il entend également "instaurer et appliquer le culte du mérite et la récompense des acteurs", tout en promettant une gouvernance fondée sur la transparence.

Il dit vouloir "écouter, informer, former mais aussi mobiliser, exécuter avec comme credo, l'excellence dans la gouvernance".

Pour Abdoulaye Sarr, il s'agit d'un devoir envers la région. "Nous le devons à nous-mêmes et notre région natale le mérite", a-t-il conclu.