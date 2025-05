Afrique: A Abidjan, le président Faye s'est entretenu avec Ouatara et El Ghazouani

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est entretenu ce lundi à Abidjan avec ses homologues de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouatara et de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en marge de l'ouverture de l'édition 2025 d'Africa Ceo Forum, a-t-on appris de source officielle.

"En marge de la cérémonie d'ouverture de l'Africa CEO Forum, le Président Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu respectivement avec ses homologues, le Président ivoirien, Alassane Ouattara et le président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani", a notamment indiqué la présidence sénégalaise.

Dans un message partagé sur le réseau social X, elle fait savoir que le chef de l'Etat sénégalais a pris part lundi à la cérémonie d'ouverture de l'Africa CEO Forum 2025 à Abidjan, en présence de ses homologues, Alassane Ouattara, Paul Kagame, Cyril Ramaphosa et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

L'Africa CEO Forum est présenté comme la principale plateforme dédiée aux dirigeants des plus grandes entreprises africaines et multinationales, aux investisseurs, aux chefs d'État, aux ministres et aux représentants des principales institutions financières actives sur le continent.

Initié en 2012 par Jeune Afrique Media Group, son sommet annuel, co-organisé avec la Société financière internationale (IFC), vise à "proposer des solutions concrètes et innovantes pour faire avancer le continent et ses entreprises", renseignent ses organisateurs.

A l'ouverture officielle de la 12e édition de l'évènement, le Président ivoirien a encouragé les jeunes à davantage s'intéresser à l'Intelligence artificielle

"Je pense que l'Afrique a beaucoup de potentiel dans ce domaine, avec sa jeunesse qui est véritablement accro à l'intelligence artificielle. Et nous devons tout faire pour encourager notre jeunesse à s'investir davantage dans ce secteur", a souligné Alassane Ouatara dans des propos rapportés par l'Agence ivoirienne de presse (AIP).

Le dirigeant ivoirien n'a pas manqué d'exprimer le voeu que cette rencontre d'Abidjan "soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés afin de concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées aux réalités africaines".

Il a, selon l'agence officielle d'information de Côte d'Ivoire, fait part de son souhait de voir émerger la prochaine génération de champions africains, rappelant qu'en Côte d'Ivoire, d'importants efforts sont déployés pour faire émerger des champions nationaux.