Sénégal: Niandane - Plaidoyer pour la construction d'une piste de production

Niandane (Podor) — Les populations de Niandane par la voix de leur porte-parole, Alioune Sall, ont plaidé pour la construction d'une route devant permettre aux producteurs agricoles et maraîchers de pouvoir écouler leurs produits.

"Chaque année plusieurs tonnes de banane, une des nombreuses spéculations produites dans la localité pourrissent faute de route praticable. La construction d'une route permettra aux producteurs d'écouler leurs produits, mais aussi participera au désenclavement de cette partie du département de Podor", a-t-il dit.

Il s'exprimait, dimanche, lord d'une rencontre organisée par la section communale de Pastef, en présence de Thierno Adama Gaye Diop, coordonnateur communal de ce parti à Niandane.

M. Sall a rappelé que c'est une route économiquement rentable qui relie Niandane à la route nationale N°2, à partir de Boubé, le Centre de groupage d'oignon et le marché hebdomadaire de Thillé Boubacar.

Il a souligné que la commune est implantée au coeur du casier hydro agricole de Nianga, le tout premier et plus important du département de Podor. Elle est aussi connue pour être une zone de production rizicole et maraîchère.

"Depuis l'aménagement des 1200 hectares du casier de Nianga, la commune de Niandane et les nombreux villages qui l'exploitent ont régulièrement réclamé la construction d'une route bitumée pour faciliter l'écoulement des produits issus de cette zone, mais jusque-là il n'y a eu que des promesses", a laissé entendre Alioune Sall.

En plus d'une route, les populations réclament aussi la construction d'un Daara moderne équipé d'une bibliothèque, une urgence, qui, selon le porte-parole du jour, devra prendre en charge l'éducation et la formation des jeunes de cette commune et environs.

La rencontre s'est terminée avec une remise des prix aux élèves de différentes écoles coraniques de Niandane par l'Association pour une meilleure éducation de Niandane (AMEN). Ils ont tous reçu des fournitures scolaires.