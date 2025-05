Cote d'Ivoire: 1re session 2025 du Conseil régional du Poro - Fidèle Sarassoro, un leadership qui booste le développement

La première session du Conseil régional du Poro s'est tenue le samedi 10 mai 2025, à Korhogo.

La première session ordinaire 2025 du Conseil régional du Poro tenue, le samedi 10 mai 2025, a été délocalisée à la salle Alassane Ouattara de la préfecture de Korhogo. En l'absence de Fidèle Gboroton Sarassoro, président du Conseil régional du Poro, c'est l'honorable Salimou Coulibaly, 1er vice-président du conseil, qui l'a présidée.

Il y avait à l'ordre du jour deux points essentiels. A savoir, faire le bilan financier de l'année 2024 et faire le point sur le programme prioritaire de développement initié par le président du Conseil régional du Poro. Ce, en vue non seulement d'harmoniser le développement au niveau des localités des chefs-lieux de départements, mais aussi de leur donner un coup d'accélérateur.

C'est Ténéna Soro, directeur des services techniques et moyens généraux, qui a eu la responsabilité de faire le point du programme prioritaire du conseil, pour un investissement de 7,5 milliards de FCfa. De ce rapport, il ressort que sur 25 logements de fonction à réaliser pour le personnel éducatif et sanitaire, 14 sont entièrement achevés et les 11 autres sont en cours d'achèvement.

Poursuivant son rapport, le directeur des services techniques et moyens généraux a indiqué que sur un ensemble de 50 cantines scolaires à construire, 38 ont été achevées, dont la plupart fonctionnent déjà et les 12 dernières sont en voie d'achèvement. Pour ce qui est des pompes à motricité humaine, il a révélé que ce sont 100 qui ont été construites et mises à la disposition des populations. Par contre, 5 châteaux d'eau sont en cours de réalisation.

Enfin, Ténéna Soro s'est réjoui de ce que sur les 16 infrastructures de soutien à l'agriculture, notamment les retenues d'eau et des barrages agropastoraux, 6 sont achevés et les chantiers des 10 autres progressent bien pour le bonheur des populations.

Prenant la parole à l'issue des travaux, André Ekponon Assoumou, préfet de la région du Poro, préfet du département de Korhogo, a dit sa satisfaction pour les projets réalisés. « Ces projets répondent aux aspirations des populations », a-t-il souligné. Non sans assurer le Conseil régional de l'accompagnement du corps préfectoral, à travers le suivi des travaux entrepris.

Cette session qui sonne comme un bilan de la première année du mandat du président du Conseil régional du Poro, Ténéna Soro lui a rendu un vibrant hommage pour son leadership qui a permis ces avancées notables dans les secteurs de la formation des jeunes, de l'agriculture, de l'hydraulique, des routes, de l'éducation et de la santé, qui non pour seul but que d'apporter un mieux-être dans la vie des populations.