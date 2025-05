Togo: Insertion, innovation, compétitivité - L'université togolaise entre en action

La Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI-Togo) et l'Université de Lomé (UL), la plus grande université publique du pays, ont initié une collaboration stratégique pour rapprocher durablement le monde académique du secteur privé.

Portée par José Kwassi Symenouh, président de la CCI-Togo, et Adama Kpodar, président de l'UL, cette initiative s'inspire du modèle français de coopération université-entreprise. Une première réunion tenue à Lomé a permis de jeter les bases d'un partenariat axé sur la formation, la recherche appliquée et l'employabilité.

Parmi les projets phares, le lancement prochain d'une École Supérieure de Commerce. Cette institution visera à former des cadres compétents, connectés aux réalités économiques locales mais capables d'évoluer dans un environnement régional et international.

Le partenariat va plus loin en prévoyant la création de programmes de recherche appliquée, l'incubation de projets entrepreneuriaux et des stages en entreprises affiliées à la CCI-Togo. Objectif : faire de l'Université de Lomé un levier actif de développement du secteur privé, et offrir aux étudiants une meilleure insertion sur le marché du travail.

Ce rapprochement marque une évolution majeure dans la politique éducative et économique du Togo. Il vise à corriger l'inadéquation persistante entre les formations universitaires et les besoins du marché, renforcer les compétences des jeunes et stimuler la compétitivité des entreprises.

Un protocole d'accord sera prochainement signé pour formaliser cette alliance. La démarche pourrait servir de modèle pour d'autres institutions académiques et consulaires en Afrique de l'Ouest.