Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Géorgie, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie et Ukraine)

Géorgie, 14e journée, 1re division

Dila Gori l'emporte 3-2 sur le terrain de la lanterne rouge, Telavi. Romaric Etou et Deo Gracias Bassinga étaient tous deux titulaires. Aligné dès le coup d'envoi pour la seconde fois de la saison, l'attaquant congolais a inscrit son premier but en Europe, le troisième de son équipe, à la 90e+6.

Pays-Bas, match aller du 1er tour des play-offs, 2e division

Den Bosch bat Cambuur 1-0. Sans Kévin Monzialo, absent de l'équipe depuis son expulsion le 16 mars.

Slovaquie, 9e et avant-dernière journée des play-offs, 1re division

Victoire importante pour le DAC face au Spartak Trnava (1-0). Yhoan Andzouana, titulaire, et ses co-équipiers reviennent ainsi à 1 point de leur adversaire et peuvent espérer une place sur le podium s'ils battent Zilina et que le Spartak ne gagne pas lors de la dernière journée.

Slovénie, 28e journée, 2e division

Le Tabor Sezana l'emporte 3-1 à Bilje. Kamal Bafounta était titulaire au coup d'envoi. Le

Suisse, 35e journée, 1re division

Kévin Mouanga et Morgan Poaty étaient tous deux titulaires lors du match nul de Lausanne à Lucerne (1-1).

Score de parité également pour le Servette face aux Young Boys de Berne (0-0). Bradley Mazikou a joué toute la rencontre.

Au classement, les Bernois sont deuxièmes avec 56 points et 11 longueurs de retard sur le FC Bâle, Lausanne est dernier avec 51 points.

Suisse, 34e journée, 2e division

Mené 0-3 après 27 minutes à Vaduz, Thoune ramène finalement le 3-3. Avec Christopher Ibayi titulaire. Thoune est déjà assuré du titre et de la montée en Super League.

Turquie, 35e journée, 1re division

Gaïus Makouta est entré à la 75e lors du succès d'Alanyaspor à Gazientep (0-1).

Chandrel Massanga, titulaire, et Hatayspor prennent un point à Goztepe (1-1).

Breyton Fougeu est entré à la 57e lors du revers de Demirspor à Besiktas (1-4).

Au classement, Alanyaspor est 15e et premier non relégable avec 35 points et seulement 3 longueurs d'avance sur le premier relégable Sivasspor.

Hatayspor et Demirspor sont déjà condamnés à la relégation.

Turquie, 38e et dernière journée, 2e division

Sakaryaspor bat l'Enseler Erokspor 2-0. Simon Nsana et Francis Nzaba étaient tous deux titulaires, alors que Dylan Saint-Louis est convalescent.

Çorum chute à Istanbulspor 0-3. Sans Durel Avounou, absent pour le cinquième match de rang. Notons que David Sambissa, international gabonais d'origine congolaise, a inscrit deux buts.

Dixième, douzième et treizième, Çorum, Erokspor et Sakaryaspor ont terminé leur saison.

Ukraine, 28e journée, 1re division

Le LNZ Cherkasy prend un point chez l'Obolon Kiev (0-0). Béni Makouana est entré à la 71e.