Congo-Kinshasa: Echange entre la Première ministre et une délégation de l'UE sur les solutions à la situation humanitaire dans l'Est de la RDC

La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce lundi 12 mai à Kinshasa, avec une délégation de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire (ECHO), sur la situation humanitaire préoccupante dans l'Est de la RDC.

Cette délégation de ECHO est conduite par son directeur général adjoint Hans Das.

ECHO souhaite renforcer l'aide humanitaire dans cette partie du pays, plus précisément dans les domaines médical, de la nutrition et de l'hébergement des victimes, rapporte La Primature.

« L'objectif de ma mission c'est de faire stock, de voir de mes propres yeux la situation humanitaire dans l'Est et de discuter avec les autorités ici à Kinshasa et surtout avec Madame la Première Ministre sur des moyens pour rendre encore plus efficace l'aide humanitaire qu'on est en train d'acheminer vers l'Est du pays. Nous pensons que la situation humanitaire y est extrêmement préoccupante. Il y a des besoins énormes », a fait savoir Hans Das.

Au cours des discussions, note la dépêche de la Primature, la Cheffe de l'Exécutif central a réaffirmé sa détermination à mener des actions dans le sens du soutien à la population de l'Est du pays.

La délégation d'ECHO affirme avoir déjà décaissé une enveloppe de 100 millions d'euros pour soutenir les besoins humanitaires.

« L'Union Européenne continue à fournir une aide financière aux partenaires internationaux humanitaires, les agences des Nations Unies, la Croix-Rouge, les ONG, pour soutenir la population congolaise dans cette crise. Je suis venu avec un message très clair et le message principal, c'est que l'Union européenne n'abandonnera pas la population congolaise un jour ou l'autre. On va continuer à soutenir les besoins humanitaires de la population de l'Est du pays. Nous avons déjà débloqué 100 millions d'euros cette année », a ajouté Hans Das.

ECHO a été créé en 1992 pour exprimer la solidarité de l'Union Européenne avec les populations dans le besoin, partout dans le monde.