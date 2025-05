Plus de 110 morts et un nombre indéfini de disparus : c'est le bilan encore provisoire des inondations qui ont frappé la localité de Kasaba, dans le territoire du Fizi, au Sud-Kivu, dans l'est de la RDC. Une trentaine de blessés ont été évacués vers le centre de santé de la zone. Plus de 800 personnes sont sinistrées, sans maison, suite à la coulée de boue qui a emporté une partie du village. La déforestation des collines dans cette région explique en bonne partie la catastrophe.

En RDC, la pluie qui continue de tomber complique les recherches après les inondations qui, dans la nuit du 8 au 9 mai, ont dévasté la localité de Kasaba, dans la région de Fizi, au Sud-Kivu. L'administrateur du territoire de Fizi prévient qu'il sera difficile de retrouver tous les disparus, certains sont ensevelis sous les tonnes de boues qui ont déferlé sur la petite localité.

Quant aux rescapés, ils manquent de tout, alerte Samy Kalonji Badibanga : « Cette population attend une assistance en vivres, elle attend aussi une assistance psychosociale et la construction d'abris. La population attend également une prise en charge médicale, il y a beaucoup de blessés. C'est ce qu'attendent les sinistrés de Kasaba. Quand vous êtes endormis chez vous à 5h du matin, alors qu'une pluie torrentielle s'abat sur le village pendant que vous êtes inconscient, il y a une coulée de boue qui vous ensevelit, voilà que cette population manque de tout ».

L'administrateur du territoire de Fizi lance donc un appel au gouvernement, mais aussi aux humanitaires présents dans la zone pour venir soutenir plus de 800 sinistrés. Une délégation provinciale est sur place pour établir les besoins, une autre mission doit arriver de Kinshasa dans la semaine.

La déforestation pointée du doigt

La catastrophe est principalement due aux pluies torrentielles, mais aussi à l'impossibilité pour cette eau de s'infiltrer dans les sols en raison des activités humaines. Les pluies ont été intenses et elles ont pu ruisseler et tout emporter sur leur passage. Sur ces collines fragilisées par la coupe d'arbres, la déforestation augmente grandement le risque d'inondations meurtrières.

Stéphano Maurice Kaya travaille pour la coordination urbaine et le développement durable de la ville d'Uvira dans le Sud-Kivu. Selon lui, « Dans la province de Tanganyika, il y a certains endroits où il y a beaucoup d'arbres qui sont coupés par la population. Elle doit aussi être consciente des effets que cela produit. On met le sol directement en danger. Le sol n'a plus de protection et cela peut provoquer à 90% des inondations qu'on observe partout dans ce milieu ».

Même constat pour Samy Kalonji. L'administrateur du territoire de Fizi le rappelle : les programmes de sensibilisation qui avaient été menés : les arbres constituent la meilleure protection contre les inondations. « Nous devons comprendre que les arbres que nous avons, constituent la meilleure protection pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est aussi la conséquence de notre négligence. J'interpelle toute ma population de Fizi à comprendre que planter l'arbre est un geste de grandeur, un geste qui va sauver des vies ».

Un message qu'il entend marteler, car ces catastrophes se répètent et vont s'amplifier à l'avenir. On estime que près de 120 millions d'Africains vont ainsi être exposés à des événements météorologiques extrêmes d'ici à 5 ans en raison du réchauffement climatique.