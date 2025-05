Congo-Brazzaville: Assainissement - Vers la valorisation des déchets solides au pays

La société indienne Alacrity Corporate solutions PVT.LTD va réaliser les études visant à valoriser les déchets dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a eu le 12 mai à Brazzaville une séance de travail avec la délégation de ce cabinet d'études conduite par le fondateur Pranav Kumar.

Après avoir signé, le 23 avril, un contrat de cinq ans avec la société turque Albayrak Waste Management, dans le cadre de l'exercice du service public de collecte des déchets solides et d'exploitation des services de propreté dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire, le gouvernement mise désormais sur l'économie circulaire. En effet, intervenant dans la valorisation des déchets, le consortium indien Alacrity Corporate solutions PVT.LTD va non seulement réaliser les études, mais aussi accompagner les entreprises locales qui s'intéressent à la transformation des déchets.

« Nous avons récemment signé, en ce qui concerne la collecte des déchets, avec la société turque Albayrak. Il était important pour nous d'intégrer dans la chaîne des sociétés congolaises. C'est à cet effet que nous avons invité la société Alacrity Corporate solutions PVT.LTD qui va faire une étude dans les deux capitales, Brazzaville et Pointe-Noire, parce qu'il faut que nous ayons de la classification, de la méthode de valorisation des déchets parce que nous en avons de plusieurs ordres », a expliqué le ministre Juste Désiré Mondelé.

Selon lui, l'idée est d'aller vers la production de l'électricité, la fabrication des produits manufacturés. Ce sera à base de 1500 tonnes de déchets journaliers que la société Albayrak va collecter dont 1000 à Brazzaville et 500 à Pointe-Noire. « C'est une matière première, donc le cabinet indien va faire une étude à base de laquelle nous allons mettre à la disposition de toutes les sociétés qui interviennent dans ce processus. Et la société est prête aussi à les accompagner, les assister, les appuyer pour voir dans quelle mesure elles peuvent s'installer », a poursuivi le ministre chargé de l'Assainissement urbain.

Interrogé sur le démarrage des activités d'Albayrak, il a rappelé que la société turque est en train de s'organiser. Elle travaille actuellement avec les acteurs locaux (les municipalités de Brazzaville et de Pointe-Noire), le démarrage étant imminent.

« Nous n'avons pas souhaité laisser du temps assez circuler pour ne pas arrimer cette opération de collecte de déchets avec l'intervention locale des sociétés de la place en ce qui concerne la valorisation. C'est pourquoi nous avons formulé, il y a quelques mois, une requête, grâce à l'intervention de notre ambassadeur en Inde qui a suivi ce processus et continue de le suivre pour qu'il soit pratique et concret », a conclu Juste Désiré Mondelé.

Accompagné, entre autres, de l'ambassadeur du Congo en Inde, Raymond Serge Balé, le patron de la société Alacrity Corporate solutions PVT.LTD, Pranav Kumar, a rassuré la partie congolaise que son entreprise apportera son expertise car les déchets sont des produits commerciaux et fiables. En effet, après avoir visité quelques installations de traitement des déchets à Brazzaville, devenues non fonctionnelles, il a pris l'engagement de les améliorer. « Nous sommes venus apporter de solutions et voulons rester longtemps au Congo », a déclaré Pranav Kumar en substance.